Nytt rekord för epidemin – 496 nya smittade i Finland på torsdagen

På onsdagen rapporterade Institutet för hälsa och välfärd om rekordmånga nya fall av covid-19.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om 496 nya coronafall på onsdagen, vilket innebär att sammanlagt 23 148 personer i Finland smittats sedan epidemins start.

På en presskonferens tidigare under torsdagen talade institutet om 570 nya rapporterade fall. Skillnaden kan förklaras av vid vilken tidpunkt på dygnet man gjort jämförelsen med föregående dag.

Incidensen, alltså antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, är i 78,9 i Finland. Under föregående 14 dagar var incidensen 51,8.

Majoriteten, sammanlagt 315 fall, har under det senaste dygnet bekräftats inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Incidensen inom distriktet är nu 161,1, jämfört med 96,6 under föregående 14 dagar.

Institutet meddelar om eventuella dödsfall och antalet coronadrabbade sjukhuspatienter senare under eftermiddagen.

Vid senaste uppdatering på onsdagen hade sammanlagt 388 personer i Finland mist livet på grund av covid-19, och då vårdades 134 coronadrabbade personer på sjukhus runtom i landet. Av dem behövde 21 intensivvård.