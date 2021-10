Nytt material postumt av David Bowie

2022 blir ett jubileumsår för alla vänner av David Bowie. Då ges det ut ett trippelalbum med material som aldrig tidigare getts ut officiellt.

Den 7 januari 2022 har det gått 75 år sedan David Bowie föddes. Datumet blir också en höjdpunkt för alla vänner av Bowies musik. Då ges albumet Toy ut som spelades in 2001, men som aldrig har getts ut officiellt.

Toy innehåller nyinspelade och nya versioner av Bowies tidiga produktion. Det var tänkt att albumet skulle ges ut som en fortsättning till skivan Hours som utkom 1999. Toy gavs ändå aldrig ut på grund av en dispyt mellan Bowie och skivbolaget Virgin records.

När Toy lades på hyllan koncentrerade sig Bowie på albumet Heathen som utgavs 2002. 2011 läckte Toy ut på nätet. När Toy ges ut på 3 cd-skivor i januari består materialet av 60-talslåtar som I Dig Everything, The London Boys och You've Got A Habit Of Leaving. Den sistnämnda utgavs på onsdag på Bowies Youtube-kanal.

David Bowie avled 2016.