Nytt kafé i herrgårdspark och museum – unga företagare vill öppna nytt där ingen annan service finns

Bananbröd, citronmaräng och gott kaffe – det är ett koncept som Isabella Odom och hennes företagarkolleger tror på. – Vi vill utvidga vår verksamhet och satsar på ställen där det ännu inte finns nån service, säger Pauliina Nyrhinen som driver kafé i Träskända herrgårdspark och Glims gårdsmuseum.

Det doftar ljuvligt av nygräddade bakverk i det forna äldreboendets storkök i Träskända i Esbo. Isabella Odom tar ut en sats bananbröd ur ugnen, medan bagaren Aino Palosuo rullar bollar av en deg som fått jäsa över natten. Hon ska snart koka bagels i sirapsvatten – en av specialiteterna på Kahvila Aiju, det nyöppnade kaféet som har verkat i Träskända herrgårdspark i sommar.

– Vi hade ingen förhandskunskap om kafésituationen i Esbo när vi skrev på hyreskontraktet. Men vi visste att det lönar sig att öppna kafé i ett område där det bor mycket människor men saknas annan service, som just här i Träskända, säger Pauliina Nyrhinen.

Tillsammans med syskonen Ian Odom och Isabella Odom bildar de företagartrion bakom Kahvila Aiju, som nästan av misstag blev en kedja med två kaféer i sommar – de driver nämligen också verksamheten vid Glims gårdsmuseum intill Jorvs sjukhus. De är nya som företagare i Esbo men erfarna i kafébranschen, för under fyra tidigare somrar ansvarade trion för sommarkaféet Padolla, som fanns intill en damm vid Aura å utanför Åbo.

Kahvila Aiju drivs av tre företagare som delvis ännu är studerande: Pauliina Nyrhinen, 31 år, inredningsarkitekt och barista samt Latte art-mästare från 2014. Ian Odom, 30 år, studerar entreprenörskap på Hanken. Lärde känna Pauliina när de bägge jobbade som baristor på kaféer i Helsingfors. Isabella Odom, 22 år, studerar statskunskap på Soc & kom vid Helsingfors universitet. Ians syster. Kaféet i Träskända herrgårdspark är öppen under veckoslut klockan 10–18. Kungsvägen 43 i Esbo. Kaféet vid Glims gårdsmuseum är öppen tisdag–fredag klockan 10–16 och söndagar 11–16. Glimsvägen 1 i Esbo.

De blev företagare redan under studieåren. Erfarenheterna av kaféverksamheten har varit så positiva att de nu kommer att satsa på sitt första året runt-kafé vid Glims.

– När vi i våras insåg att vi inte fick fortsätta med sommarkaféet i Åbo, då vi förlorade budgivningen, började vi leta efter andra lokaler att hyra. För ett kafé måste vi ha, det är vår grej! Men innerstaden var aldrig ett alternativ för oss. Vi vill verka där det inte finns nån annan service. Vår affärsidé är att folk har rätt till trevliga kaféer i sin närmiljö, berättar Pauliina Nyrhinen.

Eftersom de alla tre bor i Helsingfors var det naturligt att fokusera på huvudstadsregionen. De fick napp i Esbo, där Aurorahemmet hade stått tomt i flera år. Det gamla äldreboendet, som numera ägs av Esbo stad, byggdes på 1950-talet intill Träskända herrgård. Hemmet har fått sitt namn efter Aurora Karamzin, Finlands rikaste person i mitten av 1800-talet. Hon lade grunden för dagens Diakonissanstalt och drev också en egen fattigstuga på platsen under sin tid. Nu lever hennes minne kvar i kaféets namn.

– Jag älskar smeknamn, och jag tänker mig att Aiju kunde vara ett smeknamn på Aurora. När vi planerade det här kaféet sa folk ofta, både vänner och helt okända, att vi säkert kommer att kalla det Aurora, men det namnförslaget gillade jag inte alls. Min farmor kallades alltid Aiju och jag hörde hennes riktiga namn först i vuxen ålder, så kaféet är också till minne av henne, säger Pauliina Nyrhinen.

I samma veva erbjöds företagartrion också att ta sig an kaféet vid Glims gårdsmuseum, eftersom de tidigare företagarna nyligen hade slutat.

– Storköket här i Träskända är stort nog för att förse tjugo kaféer med bakverk, så vi tyckte att ett kafé till kunde vara en kul idé. Vi bakar det mesta av våra kakor och bröd här och kör dem till Glims, sträckan är inte lång.

Därmed behövde företaget flera anställda, under sommaren hade Kahvila Aiju som mest tolv sommarjobbare. Några av dem har fått fortsätta på deltid nu under den lugnare höstsäsongen. Pauliina Nyrhinen har mest jobbat med det administrativa och axlat personalansvaret.

Isabella Odom ansvarar för köket, alltså bakning och testning av nya recept, och att koka laxsoppan som blev en lunchfavorit i somras.

– Citronmarängpajen är vår specialitet, den hade vi på menyn redan i Åbo. Eftersom Ian och jag har amerikanska rötter och tidvis har bott i USA får det också synas i utbudet, vi bakar både bananbröd och bagels enligt amerikanska recept. Bananbrödet är en slags torrkaka som smakar ljuvligt om man rostar en skiva strax före serveringen, berättar Isabella Odom.

Också kaffet är lokalt, det köps in från ett litet kafferosteri i Sockenbacka.

– Gott kaffe ligger nära mitt hjärta, som gammal barista sätter jag alltid stor vikt vid att kaffet smakar bra och ser snyggt ut. Det serveras inte specialkaffe på särskilt många ställen utanför Helsingfors centrum, så där ser jag absolut en nisch för oss, säger Pauliina Nyrhinen.

Tjejernas kollega, den tredje företagaren Ian Odom, sköter ruljangsen vid kaféet på museiområdet vid Glims, tre kilometer sydväst från Träskända. Han har en lugn stund just när HBL tittar in och hinner skriva lite på sitt examensarbete vid Hanken, som han hoppas få gjort under höstterminen. Men så blir det plötsligt eftermiddagsrusning och tre sällskap droppar in i snabb takt. Då får datorn vänta.

– Många människor drömmer om att öppna ett eget kafé. Vi började med ett sommarkafé och nu ska vi få pröva på att hålla öppet hela året här i Glims. Det blir nytt för oss, och spännande med traditioner som julgröt i december och fastlagsbullar i vinter. Men för att locka kunder också under hösten måste vi satsa mera på marknadsföring, det blir nästa steg att ta itu med, säger Ian Odom.

Han känner att kafébranschen är den rätta vägen för dem. De har hittat sitt koncept, att etablera sig på områden utan andra kaféer. Dessutom har kundresponsen på deras bakverk varit mycket god. Nästa steg är att expandera.

– Vi letar ständigt efter lämpliga kafélokaler utanför centrum. Just nu fokuserar vi på stadsdelar på lagom avstånd från Träskända, för det är där vi bakar. Med tanke på logistiken vill vi gärna hålla oss på ett geografiskt begränsat område, säger kaféföretagaren Ian Odom.