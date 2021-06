Räddningsarbetet fortsätter – nytt bekräftat dödsfall i Miami

Räddningsarbetet efter husraset i Miami fortsätter i långsam takt. Under kvällen, lokal tid, meddelade borgmästaren i Miami-Dade, Daniella Levine Cava, att ett nytt dödsfall konstateras och dödssiffran är nu fem personer.

Många fler dödsoffer befaras finnas kvar i rasmassorna, men av rädsla för fler ras och efter det att ett antal bränder brutit ut kan räddningsstyrkorna inte arbeta så snabbt som de vill.

Med det nya dödsfallet är antalet saknade nu 156 personer efter husraset natten till torsdagen, lokal tid.

– Vår prioritet ligger på att leta och försöka rädda liv, om det går, säger Daniella Levine Cava.

Samtidigt som räddningsarbetet fortsätter samlas anhöriga och andra sörjande vid ett stängsel en bit bort från huset. Där har foton på saknade hängts upp och platsen har blivit en minnesplats för de befarat omkomna.

– Jag känner många av de familjer som fortfarande saknas. Det är en plats för att finna frid, säger Daniela Calzadilla, som bor i närheten, till nyhetsbyrån AFP.

Det är oklart vad som hände när de tolv våningarna rasade samman klockan 01.23 natten mot torsdag, lokal tid, och 55 av husets 136 lägenheter förstördes.

Andra boende i huset – som färdigställdes 1981 – har beskrivit hur en hög smäll hördes innan mittdelen av tolvvåningsbyggnaden plötsligt rasade, för att några sekunder senare följas av att ytterligare en del av byggnaden kollapsade.

Många som bor i området säger att de är oroliga för om deras hus är säkra och Daniella Levine Cava säger att samtliga hus i kommunen Surfside som är 40 år eller äldre ska undersökas de närmaste månaden.

Floridas guvernör Ron DeSantis uppger även att myndigheterna överväger att evakuera samtliga boenden i en byggnad med likadan struktur och som byggdes samtidigt som det nu drabbade huset.

I en inspektion av den delvis rasade byggnaden som gjordes 2018 varnade en konsult för ett "större fel" i konstruktionen. Bristande lutning på pooldäcket när huset byggdes försämrade dräneringen, enligt rapporten som pekar på skador på betongplattor och sprickor samt sönderfallande pelare i garaget under, rapporterar The New York Times.

"Även om vissa av skadorna är små, måste de flesta av skadorna på betongen repareras i tid", skrev ingenjör Frank Morabito i rapporten.

Reparationsarbeten för mångmiljonbelopp var precis på väg att påbörjas när katastrofen inträffade, enligt fastighetsbolaget som uppger sig inte ha varit medvetet om att skadorna var alarmerande.