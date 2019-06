Att Aviciis postuma album Tim släpps på Sveriges nationaldag är antagligen noga uttänkt för att manifestera superstjärnans betydelse för svensk musikexport.

Avicii spelade över hela världen och hans tidiga död har blivit en väckarklocka för musikindustrin.

Att släppa postuma album är inte oproblematiskt. Hade Tim låtit på samma sätt om Avicii hade överlevt sitt tredje album? Vad hade han tyckt om låtarna i sin nuvarande form? Att alla intäkter går till välgörenhet såsom suicidprevention och hotad natur lär dock lugna skeptikerna.

Hans tragiska bortgång ekar hela plattan igenom. Först släpptes singeln SOS, ett rop på hjälp som skulle kunna sammanfatta dokumentärfilmen Avicii – true stories (2017). Peace of mind kritiserar det hetsiga samhället, och på låten Hold the line finns rader som "we don't get to die young" och "All the breath in your lungs, is stronger than the tears in your eyes".

Freak går ännu djupare: "I don't want you to see how depressed I've been" och "never wanted to die young, I don't want you to see all the scars within".

Rent musikaliskt är det ett väldigt brett och varierat album. Från Heaven, som känns väldigt "EDM-klubb 2013", till poppiga Fades away med Noonie Bao. Ett uttänkt koncept, eller resultatet av det stora antalet musikmakare?

Och vad är egentligen en Avicii-hit? Tim Bergling har tidigare rört sig obekymrat mellan genrer, och redan på albumet Stories påpekade DN:s kritiker att det lät som "en samling helt vanliga låtar som någon har klistrat lite Avicii på".

Även om plattan rymmer många kommande hits saknas ett särskilt sug.

Oavsett lär Avicii dominera även den andra sommaren efter sin död – kanske av musikaliska skäl, kanske av nostalgiska.

TT/Sofia Sundström-HBL