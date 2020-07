NYT: Covid-19 smittar via små partiklar i luften enligt forskare

Över 200 forskare anser att coronaviruset inte bara sprids genom droppsmitta utan också med luftburna aerosoler.

Världshälsoorganisationen (WHO) har länge fasthållit vid att coronavirussmitta sprids främst genom doppar som faller till marken kort efter att en smittad person hostat eller nyst till exempel. Över 200 forskare från 32 länder anser nu att coronaviruset sprids också genom mindre partiklar, så kallade aerosoler, som håller sig kvar i luften, skriver The New York Times.

Partiklarna kan sprida sig i ett rum och smitta genom inandning. Detta innebär en risk för smittspridning speciell inomhus i trånga utrymmen med många människor och dålig ventilation.

Forskarna har skickat ett öppet brev till WHO för att be dem uppdatera rekommendationer enligt den nya forskningen. Forskarna planerar publicera forskningen i en vetenskaplig tidning under nästa vecka.