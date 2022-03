Sibelius-Akademins operautbildning sätter upp en nyskriven opera om Tjernobyl kallad All the truths we cannot see. Handlingen utspelar sig i den ukrainska staden och handlar om en makthungrig direktör för kärnkraftverket, en ivrig byråkrat, en ambitiös ingenjör och en förälskad naturvän. Sedan operaprojektet startade har det blivit överraskande aktuellt på grund av kriget i Ukraina.

Musiken är av Uljas Pulkkis (f. 1975) som tidigare bland annat komponerat en opera om Urho Kekkonen, uruppförd i Ilmajoki 2013. Librettot är skrivet av den amerikanska musikologen Glenda Dawn Goss, som undervisar vid Sibelius-Akademin och på sin meritlista bland annat har en uppskattad Sibeliusbiografi. Dirigent är professor Markus Lehtinen alternerande med Brent McMunn och en dubbelbesättning sångelever. Regissör är Ken Cazan.

Konstuniversitetet samarbetar med USC Thornton School of Music och operan kommer att ges vid Sibelius-Akademin 6 gånger från 15 mars och i Los Angeles från 21 april. Mera uppgifter finns på konstuniversitetets webbsidor.