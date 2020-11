Nyland står på gränsen till allmän samhällsspridning – besked om läget väntas under torsdagen

Fem grundkriterier styr när coronasmittläget uppgraderas från accelerationsfas till så kallad samhällsspridningsfas. HUS chefsöverläkare Markku Mäkijärvi befarar att Nyland redan uppfyller kriterierna för allmän samhällsspridning.

Om Nyland under torsdagen definieras vara i samhällsspridningsfas för coronaviruset innebär det också strängare restriktioner i vardagen för invånarna. Då kan till exempel gränsen för hur många som får samlas i offentliga lokaler sjunka.

– Både smittläget och eventuella konsekvenser klarnar först under torsdagen, säger chefsöverläkare vid Helsingfors universitetssjukhus Markku Mäkijärvi. Han är ordförande för den grupp som bedömer epidemiläget i Nyland och samordnar coronaåtgärderna.

– Uppgraderas smittläget kan vi se strängare restriktioner för samlingar, hobbyverksamhet, distansarbete och eventuellt för skolorna, säger han.

Mäkijärvi vill inte spekulera kring detaljerna i förväg, men uttalar sig om tiden.

– Olika begränsningar kan komma att gälla i två, tre veckor. Därefter är det dags att utvärdera läget igen.

Fem grundläggande kriterier ska granskas innan myndigheterna utlyser samhällsspridningsfas. Ett område ska ha över 12–25 smittfall per 100 000 invånare på en vecka och över 18–50 fall per 100 000 invånare över en tvåveckorsperiod. Dessutom ska antalet fall öka med minst 10 procent per dag. Över 2 procent av coronatestsvaren ska vara positiva, över hälften av smittfallen komma från okänd källa och behovet av sjukhus- och intensivvård öka kraftigt.

– Tills vidare har ingen av mätarna slagit helt i taket under hösten. Det femte kriteriet, som handlar om drastiskt ökat behov av sjukhusvård, uppfylls som tur är inte just nu, säger Mäkijärvi.

De övriga fyra huvudkriterierna kan enligt honom däremot tolkas vara uppfyllda, också om 10-procentsökningen inte gäller riktigt varje dag.

Mäkijärvi påpekar att samordnarna ändå inte stirrar blint på fem enskilda mätare.

– Vi granskar tiotals andra parametrar också, till exempel smittspårningen lokalt, och skapar en lägesbild som bygger på många olika svar.