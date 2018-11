Skrämselhickan uteblir i Luca Guadagninos version av den italienska sjuttiotalsrysaren.

När den italienska filmen på sjuttiotalet drog sin sista suck, kvalitativt sett, var den så kallade giallotraditionen – en ohelig allians mellan skräck, mordmysterium och blodbesudlad erotik – en central del av segertåget.

Så när Luca Guadagnino, mannen bakom arthousesuccén Call Me By Your Name, ger sig i kast med Dario Argentos Suspiria från år 1976 finns det ingen större orsak att skruva på sig. Han vet var han står.

Även i övrigt är det här filmen, konceptet, som inte nöjer sig med de sedvanliga knivsprättarhyssen. Det hallucinatoriska varvas med det strikt diaboliska och visuellt samt scenografiskt är Suspiria rena rama lördagsgodiset, låt sen vara L. Guadagnino inte har mycket till övers för Argentos tokexpressiva estetik.

I huvudrollen, som Susie Bannion, ser vi Dakota Johnson (som med framgång fortsätter att skaka av sig arvet från Fifty Shades of Grey). Hon är den amerikanska dansaren som på förekommen anledning letar sig till en europeisk dansakademi.

Resan går till det delade Berlin, en gråtrist urban borg där Baader-Meinhof-kotteriet drabbar samman med poliskåren. Innanför dansakademins väggar utspelar sig helt andra strider, något som Susie, den forna Amishtösen, snart får erfara.

Inte bara är utbildningen fysiskt krävande, även psyket får tar stryk. Ta till exempel Chloë Grace Moretz kurskamrat som tappar koncepterna och bombarderar sin psykiater (Tilda Swinton) med tal om häxor och grov manipulation.

Madame Blanc (Swinton i en dubbelroll som till slut övergår i en trippelroll), den konstnärliga ledaren, blånekar givetvis. Men vi vet snart bättre – vid sidan av dansakademin i Berlin bleknar även Blåkulla.

Suspiria anno 2018 är inte en film för var smak, det ska sägas. Förutom att den är på tok för lång – två och en halv timme i strumplästen – är den stundvis mer än lovligt kryptisk, snudd på pretentiös.

Själv är jag kluven. Att placera handingen i ett politiskt oroligt Berlin, som ännu inte hämtat sig från andra världskriget och dess fasor, är ett genialiskt drag. På redig svenska: det finns mörker av många olika slag

Ett plus blir det också för stämningen och atmosfären, detta samtidigt som dansnumren utmynnar i ett crescendo värdigt Darren Aronofskys Black Swan.

Å andra sidan finns den där känslan av stilövning, europeisk konstfilm, där. Kort sagt: Suspiria är en film som man hellre beundrar än helt omfattar. Skrämselhickan uteblir.

Krister Uggeldahl