Nya VM-arenan är redo för årets största finländska idrottsfest

Ishockey-VM avgörs i Tammerfors och Helsingfors 13–29 maj.

Grupp A (Hartwallarenan i Helsingfors):

Kanada, ROC*, Tyskland, Schweiz, Slovakien, Danmark, Kazakstan, Italien.

Grupp B (Nokiaarenan i Tammerfors):

Finland, USA, Tjeckien, Sverige, Lettland, Norge, Belarus, Storbritannien.

Kvartsfinaler:

I Tammerfors och Helsingfors.

Semifinaler, bronsmatch och final:

I Tammerfors.

* Idrottens skiljedomstol beslutade i december 2020 att ryska idrottare inte får spela under den ryska flaggan eller att den ryska nationalsången får spelas under lagets matcher under olympiska spel och världsmästerskap fram till den 16 december 2022 som en dopningssanktion mot Ryssland. I turneringar anordnade av internationella ishockeyförbundet IIHF spelar laget under namnet "ROC".