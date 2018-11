Nya stjärnor ska ta över efter Mäkäräinen

Kaisa Mäkäräinen gör ännu en säsong och i hennes spår kommer många unga begåvningar.

Förra säsongen blev en succé för Finlands juniorlandslag. Jenni Keränen och Jaakko Ranta tog guld i junior-EM i Pokljuka och Heidi Nikkinen vann silver i junior-VM i Otepää. Sådana resultat bådar gott inför framtiden.

Inför den här säsongen har 18-åriga Jenni Keränen lyfts upp till A-landslaget.

– Grundkonditionen är mycket bra men jag måste öka mängden högintensiv träning på snö. På söndag börjar ett tvåveckors snöläger på Olos, säger hon.

Keränen har deltagit i landslagets läger med nya chefstränaren Jonne Kähkönen under sommaren. Kähkönen har bland annat framhållit vikten av mental träning och det tycker Keränen är bra.

– Skidskytte är en mental gren. Vi har tränat mycket på att skjuta under press och gjort övningar som påminner om tävlingssituationen.

Damlandslaget består av hela fjorton åkare varav fyra även räknas till juniorerna. Förutom Jenni Keränen tränar systern Maija Keränen, Heidi Kuuttinen och Saana Lahdelma med damerna. Deras höjdpunkter för säsongen är junior-VM och -EM.

Finland står inför ett generationsbyte under de kommande åren. Förbundet har därför gjort satsningar på juniorsidan, bland annat genom att öka antalet juniorer i förbundets träningsgrupper.

Siktet är redan inställt på OS i Peking 2022. Allt arbete görs med tanke på de kommande spelen och en medalj är inte alls en utopi. Enligt förbundets vice ordförande Petri Rolig finns det många skickliga 15-åringar men det gäller att få dem att fortsätta.

– Om de inte får stöd från sponsorer faller de mellan stolarna. Vi borde ge landslagsidrottare möjlighet att idrotta på heltid i stället för att pussla ihop studier och idrott, säger han.

I våras uteblev Undervisnings- och kulturministeriets stöd på 250 000 euro på grund av oklarheter kring när skidskytteförbundets ansökan kommit in. Ministeriet menar att ansökan kom in för sent. Enligt skidskytteförbundet stämmer uppgifterna inte och de kämpar nu om pengarna i rätten.

Petri Rolig säger att det uteblivna understödet inte påverkar verksamheten nämnvärt, trots att det under tidigare år har utgjort en betydande del av förbundets inkomster. Säsongen inleds enligt den ursprungliga planen och ekonomin är tryggad tack vare samarbetspartner.

Kaisa Mäkäräinen lyckades vinna världscupen för tredje gången i fjol, en räddning efter besvikelsen i OS i Pyeongchang. I maj meddelade hon till förbundets glädje att karriären fortsätter åtminstone en säsong till.

Hennes val att fortsätta betyder mycket för grenen som har nytta av Mäkäräinens framgångar och synlighet. Det är viktigt med tanke på grenens anseende och ekonomi att finländarna bänkar sig framför tv:n.

Världscupen startar i Pokljuka första helgen i december. Sista deltävlingen avgörs i Holmenkollen i slutet av mars. Världsmästerskapen avgörs i Östersund den 7–17 mars.