Nya Spider-Man når ny milstolpe

Spider-Man: No way home fortsätter att locka biopubliken världen över. Filmen är nu den första sedan pandemin tågade in som passerat milstolpen 1 miljard dollar (motsvarande drygt 884 miljoner euro), rapporterar flera medier.

Filmen svingade sig dessutom förbi den på enbart tolv dagar, den tredje snabbaste filmen att göra det efter Avengers-filmerna Endgame och Infinity war.

No way home passerar också den näst mest inkomstbringade filmen i år, det kinesiska krigsdramat Zhang jin hu. Variety noterar att superhjältefilmen gjorde det utan att gå upp i Kina, som för närvarande är det största biolandet i världen.

Också i Finland går den nya Spindelmannenfilmen bra. Den var julhelgens mest sedda film på bio och har i Finland hittills setts av över 120 000 biobesökare.