Nya restriktioner slår hårt mot rederierna: "Totalt sett gör vi minus varenda dag"

Redan nu har en del av Tallink Siljas turer mellan Helsingfors och Tallinn haft så få som under hundra passagerare, och de mest populära rutterna en tredjedel av den normala trafiken. Gränserna sluts snart för största delen av passagerartrafiken i en månad. – Ofattbart, anser Paavo Nõgene, vd för Tallinkgruppen.

Gränsbevakningsväsendet har bedömt att regeringens beslut att stoppa största delen av inresorna i landet för andra än finländare kan minska antalet resenärer som kommer in till flygfälten och hamnarna från Tallinn med upp till 75 procent, och vid gränsen mellan Finland och Sverige med upp till 50 procent.

Kommunikationsdirektör Marika Nöjd vid Tallink Silja säger att det är svårt att bedöma siffrorna, men att det just nu är främst frakten som bringar intäkter. Arbetsresenärerna är en mindre del – och klart är att den allra största massan redan fallit bort tidigare, det vill säga fritidsresenärerna.

– Arbetsresenärerna är en liten av dem som normalt reser, säger Nöjd.

Nu blir det närmast frakten och lastbilschaufförerna som återstår. Totalt sett "gör vi minus varenda dag", säger Nöjd, men i trafiken mellan Tallinn och Helsingfors har ändå frakten hittills hållit verksamheten kring nollstrecket. Om en fullsåld färja tidigare kunde bära närmare 3 000 passagerare, har de populäraste rutterna nu omkring tusen, och ibland har det varit under hundra resenärer ombord.

– För de arbetsresenärer som pendlar mellan länderna är det en mycket tråkig situation. De tvingas välja om de ska stanna i något av länderna, säger Nöjd.

Hon hoppas ändå att stängningen på 30 dagar ska hjälpa och att trafiken skulle kunna löpa mer normalt till sommaren.

Tallinkgruppens estniska vd Paavo Nõgene skräder däremot inte orden då han i ett pressmeddelande kommenterar den finländska regeringens beslut.

"Finlands regerings sätt att välja yrkesgrupper som tillåts resa in för att arbeta i Finland ger ett intryck av att det finns yrkesgrupper som man inte uppskattar lika mycket", säger han i ett pressmeddelande.

"Planen att minska antalet passagerare så att alla kan testas då de reser in, men ändå inte släppa in personer som har ett negativt testresultat, är ofattbar och saknar grund. Varför använda finländarnas skattemedel till tester, vars resultat man får först efter att man rest in, i stället för att kräva att alla som reser in har ett färdigt negativt testresultat från de senaste 48-72 timmarna", frågar han sig.

I den estniska tidningen Ärileht går han ännu längre och föreslår att estniska sjukvårdare och läkare skulle vägra arbeta i Finland av solidaritet med andra yrkesgrupper, som byggarbetare, som inte kommer in i landet.

På Viking Line säger informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström att man har förståelse för läget just nu och följer myndigheternas rekommendationer, men hoppas att vaccinationstakten kan bli så snabb som möjligt.

– Vi får försöka komma igenom de här trettio dagarna, säger Boijer-Svahnström om antalet passagerare efter regeringens beslut att från och med den 27 januari stoppa inresorna för alla utom de mest nödvändiga arbetsresorna eller vägande familjeskäl.

Viking har ett fartyg mellan Helsingfors och Tallinn, men också trafiken mellan Finland och Sverige kommer att drabbas, bedömer hon, i ett läge där största delen av personalen redan är permitterad och fartygen kör med minimibesättning.

– Vi förlorade redan över fyra miljoner passagerare i fjol, det säger någonting.

Ett normalår är antalet passagerare omkring 6,4 miljoner.

– Om man får ha en önskan, så skulle det vara att det också går att öppna restriktioner lika snabbt som de införs. Det känns ibland som att man kommer två steg framåt, men så följer tre steg bakåt, säger Boijer-Svahnström.