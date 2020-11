Nya reserestriktioner – men inga lättnader för resor i Europa

Regeringen fortsätter den strikta linjen beträffande inresor trots att coronafallen ökat också i Finland.

Regeringen fattade på torsdagen beslut om smärre förändringar i inreserestriktionerna. Regeringen lättar inte på restriktionerna för något Schengenland och inreserestriktionerna kvarstår för samtliga länder.

Restriktionerna avvecklas endast för invånare i Singapore och invånare i de särskilda administrativa regionerna Hongkong och Macao i Kina – förutsatt att Europeiska unionens råd konstaterar att ömsesidigheten tillgodoses.

De nya inreserestriktionerna träder i kraft den 9 november och gäller fram till den 22 november.

I regeringens beslut tillämpas gränsvärdet 25 nya sjukdomsfall i covid-19 per 100 000 invånare under de föregående 14 dagarna. Inrikesministeriet skriver i ett pressmeddelande att skillnaderna mellan epidemiläget i Finland och det övriga Europa, liksom den pågående nya accelerationsfasen i smittspridningen, kräver att gränskontrollerna upprätthålls tills de kompenserande åtgärder som är under beredning finns att tillgå i tillräcklig utsträckning. Incidensen i Finland är för tillfället 51 fall på 100 000 invånare.

Den dagliga trafiken vid gränsen mellan Finland och Sverige samt Finland och Norge är fortfarande möjlig. Från Sverige och Estland kan man pendla till arbete i Finland utan att det krävs karantän i 10 dygn på eget initiativ. Fritidsbåtstrafiken från EU-länderna och Schengenländerna till Finland begränsas inte heller.

I övrigt är det inom Schengenområdet endast tillåtet med återresor till Finland, transittrafik, arbetsresor och resor på grund av andra nödvändiga skäl. De som anländer till Finland rekommenderas att hålla sig i karantän i 10 dygn på eget initiativ.

Från följande europeiska länder kan man dessutom komma till Finland på arbetsresa eller av någon annan nödvändig orsak: Andorra, Bulgarien, Cypern, Storbritanninen, Irland, Kroatien, Monaco, Rumänien och San Marino. De som anländer till landet rekommenderas att hålla sig i karantän i 10 dygn på eget initiativ. Man kan förkorta den frivilliga karantänen genom två coronatester.

När det gäller övriga länder som inte hör till Schengenområdet möjliggör inreserestriktionerna endast återresor till Finland och andra EU- och Schengenländer, transittrafik på Helsingfors-Vanda flygplats och annan nödvändig trafik. Dessutom rekommenderas att de som anländer till landet håller sig i karantän i 10 dygn på eget initiativ, eller förkortar karantänen genom att ta två coronatester.

Enligt grundlagen har finska medborgare och de som bor i Finland alltid rätt att återvända till Finland, och var och en har rätt att lämna landet. Regeringen rekommenderar dock fortfarande att man undviker resor som inte är nödvändiga till andra länder än de som inte längre omfattas av inreserestriktioner.