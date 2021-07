Regnoväder drar in på nytt - tyska invånare varnas för stigande vattennivåer

Kraftiga skyfall väntas åter igen dra in över de redan katastrofdrabbade delstaterna i västra Tyskland. Myndigheterna varnar invånarna för ovädret och eventuella översvämningar, och på flera orter erbjuds evakueringsmöjligheter.

Enligt prognosen från den tyska väderlekstjänsten drar ovädret in över delstaterna Rheinland-Pfalz och Nordrhein-Westfalen under lördagen. Mellan 25 och 40 millimeter regn beräknas falla under kort tid i vissa områden, rapporterar nyhetskanalen Ntv.

I de redan hårt drabbade orterna Schuld, Insul och Dümpelfeld varnas invånarna för stigande vattennivåer och översvämmade avlopp. Boende i de tre orterna erbjuds evakueringsmöjligheter med buss och övernattning på tillfälligt nödboende av myndigheterna.

Minst 180 människor har omkommit i översvämningarna i västra Tyskland i förra veckan, medan 150 fortfarande saknas, uppgav myndigheterna på fredagen enligt AFP.

Förödelsen är enorm och fortfarande saknar 30 000 människor ström och dricksvatten. Byggnader har förstörts, broar har rasat samman, vägar har spolats bort och järnvägsnätet har fått kraftiga skador. Det statliga järnvägsbolaget Deutsche Bahn uppskattar kostnaderna för att återställa stationer, spår och järnvägsfordon till cirka 1,3 miljarder euro.

Tyskland hoppas nu enligt Reuters på ekonomiskt stöd från en EU-fond för katastrofer för att snabbt kunna bygga upp infrastrukturen igen.

Samtidigt fortsätter uppröjningsarbetet efter naturkatastrofen. Tillströmningen av frivilliga som vill delta i arbetet är så stor att tillfartsvägar vid floden Ahr i Rheinland-Pfalz korkat igen och hindrar lastbilar, grävmaskiner och andra fordon från att komma fram. Polisen och krisstaben i regionen vädjar nu till de frivilliga att hålla sig hemma.

"Befolkningens vilja att hjälpa till är fortfarande obruten och överväldigande", heter det i ett pressmeddelande från polisen.