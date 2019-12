Nya parlamentet röstar om brexitavtalet

Det är dags för Storbritanniens nya parlament att visa vad det går för.I dag väntas landet ta ett stort kliv närmare ett utträde ur EU då ledamöterna röstar för premiärminister Boris Johnsons utträdesavtal.

Efter Boris Johnsons och Konservativa partiets starka val förra veckan finns betydligt fler konservativa parlamentsledamöter på plats i underhuset än tidigare. Partiet har nu egen majoritet, vilket talar för att utträdesavtalet kommer att godkännas utan problem och att brexit blir verklighet den sista januari, helt i linje med premiärministerns vallöfte.

Under förmiddagen inleddes den debatt i underhuset som ska följas av omröstningen i eftermiddag. Premiärministern uppmanar där parlamentet att komma överens och få brexit avklarat.

Han säger att utträdesavtalet inte ska ses som en seger för ett parti över ett annat eller en falang över en annan.

– Nu är det dags att agera tillsammans och skriva ett nytt spännande kapitel för vårt land, att arbeta fram en ny relation till våra europeiska vänner, stå starka i världen och börja läka, säger han.

Resultatet från omröstningen väntas runt klockan 16 svensk tid, skriver BBC.

När Storbritannien lämnar EU inleds en elva månader lång period där ett nytt frihandelsavtal mellan parterna ska förhandlas fram. Även andra överenskommelser, bland annat om säkerhetsfrågor och dataskydd, ska nås.

Efter att parlamentet gett sitt godkännande till avtalet kan processen gå vidare. Regeringen vill att alla steg i underhuset ska vara avklarade senast den 9 januari.

– En ny guldålder för Storbritannien är inom räckhåll, sade Johnson i parlamentet under torsdagen, då arbetsåret formellt inleddes.

Genom brexit kommer Storbritannien, enligt premiärministern, att ta tillbaka kontrollen över både sina pengar, lagar, gränser och handeln.

Det avtal som det ska röstas om i dag har genomgått vissa förändringar jämfört med det förra förslaget.

Enligt avtalet ska regeringen inte kunna förlänga den planerade övergångsperioden bortom december 2020.

Företrädare för EU har dock varnat för att det vanligtvis tar flera år att komma fram till de avtal som krävs.

– Storbritannien kan få ett (handelsavtal) klart med EU i slutet av 2020. Men det skulle bli ett begränsat och ytligt sådant, säger tidigare premiärminister Theresa Mays förre rådgivare Raoul Ruparel, rapporterar AFP.

EU:s chefsförhandlare om brexit, Michel Barnier, har sagt att unionen ska göra allt för att möta Storbritanniens deadline.

Brexitdepartementet, som under ledning av brexitminister Stephen Barclay har arbetat med förhandlingarna mellan Storbritannien och EU, kommer att stängas på den planerade utträdesdagen den 31 januari, skriver BBC. Personalen fick besked om stängningen under torsdagen. Departementet bildades av den tidigare premiärministern Theresa May 2016.