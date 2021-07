Nya inresebegränsningar trädde i kraft i dag – Finlands incidens är nu högre än Sveriges

Två olika regelverk för inresa gäller under en övergångsperiod fram till den 25 juli. Nu gäller två olika incidensgränser samtidigt.

I dag, måndag, träder nya regler i kraft för inresor i Finland. Tanken är att det ska vara enklare att resa till Finland med hjälp av exempelvis ett vaccinationsintyg.

I samband med den nya lagen beslutade regeringen om en förordning som skärper begränsningarna på vissa punkter. Genom förordningen skärptes kraven på vilka länder som ska klassas som lågriskländer. Coronaincidensgränsen för lågriskländer sänktes från 25 till 10 för de senaste två veckorna och då får endast 1 procent av coronatesterna i landet vara positiva. Från de här så kallade gröna länderna är det fritt att resa till Finland utan begränsningar.

Det här innebär att endast elva europeiska länder klassas som lågriskländer enligt Finland. Bland dem hittas till exempel Tyskland, Ungern och Island.

Finlands egen incidens ligger däremot på 50,1. Finlands incidens är nu högre än till exempel Sveriges som ligger på 43,2 fall per 100 000 invånare.

Det är kommunernas hälsovårdsmyndigheter som ansvarar för att de nya begränsningarna efterföljs vid gränserna. Det förväntas ändå ta en stund innan kommunerna lyckas anlita personal och genomföra de nya gränskontrollerna. Därför bestämde regeringen förra veckan att det gamla regelverket ska tillämpas under en övergångsperiod till den 25 juli.

Det är Gränsbevakningsväsendet som ansvarar för de gamla inresebegränsningarna. Enligt gränsbevakningen är det fritt att resa till Finland från länder med en incidens, alltså antalet positiva coronafall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna, under 25.

Under övergångsperioden gäller alltså två regelverk samtidigt. De kommunala hälsovårdsmyndigheterna tillåter fri inresa från länder där incidensen är under 10. Gränsbevakningen tillåter fri inresa från länder där incidensen är under 25.

Under övergångsperioden räcker inte intyg över negativt coronatest före ankomst till Finland eller en första dos vaccin som inresegrund.

Fri inresa tillåts ändå för personer som är fullt vaccinerade.

Resenärer som inte kommer från lågriskländer behöver intyg på ett negativt coronatest och rekommenderas ta ytterligare ett test efter 72 timmar. Då ska också kontakt med andra personer undvikas.