Nya idrottsprotester i USA – så här ser läget ut i de olika grenarna

USA skakas åter av att en polis skjuter en svart amerikan. Nu har protester brutit ut i flera av landets största idrottsligor. Så här ser läget ut just nu.

De pågående tennisturneringarna i New York – genrep inför US Open – kommer i solidaritet med protesterna under torsdagen att lägga ner racketarna. Beskedet kom någon timme efter att förra världsettan Naomi Osaka gått ut på Twitter och sagt att hon inte tänker spela sin semifinal.

"Mer än jag är en idrottsutövare är jag en svart kvinna. Och som en svart kvinna känner jag att det finns mycket viktigare saker som kräver omedelbar uppmärksamhet än att se mig spela tennis", skriver Naomi Osaka.

"Som en idrott tar tennisen kollektivt ställning mot ojämlikhet baserad på hudfärg och sociala orättvisor som åter har blossat upp i USA", skriver WTA- och ATP-tourerna i ett gemensamt uttalande tillsamman med det amerikanska tennisförbundet.

Spelet ska återupptas på fredag.

I basketligan NBA startade protesterna när Milwaukee bojkottade match fem i NBA:s åttondelsfinal mot Orlando.

Milwaukeespelarna lämnade aldrig omklädningsrummet i NBA-bubblan i Orlando. Motståndarna Orlando svarade med ett uttalande i samma anda: "I dag står vi enade med NBA-ledningen, spelarfacket NBPA, Milwaukee Bucks och resten av ligan för att fördöma trångsynthet, rasism och oberättigat polisvåld mot färgade människor".

Kort därefter beslutade NBA, efter uppgifter om att fler lag planerade att följa Milwaukees exempel, att skjuta upp onsdagens samtliga matcher.

När de uppskjutna matcherna ska spelas är ännu inte klart. Enligt ESPN diskuterar NBA-spelare nu om man ska ta bojkotten vidare till torsdagens planerade matcher, och det ryktas även om att flera spelare och lag överväger att bojkotta resten av säsongen. NBA har inte uttalat sig om huruvida torsdagens matcher kommer att ställas in.

Samtliga matcher i damernas basketliga, WNBA, ställdes in på onsdagen. Det handlar om matcherna Atlanta Dream mot Washington Mystics, Los Angeles Sparks mot Minnesota Lynx och Connecticut Sun mot Phoenix Mercury.

"Vi stödjer dem till fullo. Vi sätter spelarna först och det är därför jag är här för att lyssna på dem, prata med dem och kanske dela med mig av min kunskap för att de ska tänka igenom vad den här kvällen betyder för dem och hur de vill gå vidare." sade WNBA-kommissionären Cathy Engelbert i ett uttalande, skriver ESPN.

Även herrarnas fotbollsliga MLS ställde in flera matcher. Varken Atlanta United mot Inter Miami, Colorado Rapids mot FC Dallas, Los Angeles FC mot Real Salt Lake, Seattle Sounders mot Los Angeles Galaxy eller Portland Timbers mot San Jose Earthquakes spelades. Bara en match, den mellan Orlando City och Nashville SC spelades.

Tre av onsdagens matcher i amerikanska basebolligan MLB ställdes in på grund av helgens skjutning. Det handlar om matcherna Milwaukee Brewers mot Cincinnati Reds, Los Angeles Dodgers mot New York Giants och San Diego Padres mot Seattle Mariners.

"Med tanke på den smärta som just nu finns i Wisconsin och runt omkring efter skjutningen av Jacob Blake, respekterar vi beslutet från flera spelare att inte spela ikväll. Major League Baseboll fortsätter stå enade för förändring i vårt samhälle och vi kommer att vara allierade i kampen för att få ett slut på rasism och orättvisor."

De inställda matcherna kommer att spelas som dubbelmöten under torsdagen.

I NFL, som startar sin säsong den 11 september, har flera lag valt att ställa in eller planerar att ställa in sina träningar denna vecka.

I motsats till de andra stora ligorna och turneringarna har NHL som befinner sig mitt i slutspelet inte agerat på samma sätt.

NHL beslöt att spela onsdagens slutspelsmatcher, men uppmärksammade före matcherna protesterna mot rasism och polisvåld genom att läsa upp budskap mot rasism och därefter ha en tyst minut.

Men det räcker inte anser flera svarta NHL-spelare.

– NHL är alltid sist på bollen i de här ämnena och det känns så sorgligt, säger Minnesotabacken Matt Dumba.