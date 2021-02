Nya bluffsajter imiterar nätbanker

"Gå inte till nätbanken via en Google-sökning", varnar Finans Finland i ett pressmeddelande.

Intresseorganisationen Finans Finland varnar för nya bluffsajter som kan vara förvillande lika som den egna nätbankens webbsida.

Enligt Finans Finland är det flera banker som har drabbats av den kriminella kampanjen där bedragare försöker komma åt privatpersoners bankkoder.

Bedrägeriet går ut på att locka folk till bluffsajter via länkar som syns i samband med Google-sökningar. Länkarna uppges gå till specifika bankers webbsidor, men i själva verket blir man omdirigerad till en bluffsajt.

Bankerna råder nu alla att inte gå till sin egen nätbank via en Google-sökning, utan att man ska skriva sin egen banks adress i webbläsaren.

"Googles algoritmer prioriterar ett visst innehåll. Det verkar som att bedragarna har lyckats manipulera dessa algoritmer", säger direktör Niko Saxholm som svarar för brottsbekämpning på Finans Finland.

Enligt Saxholm är bluffsajterna oerhört välgjorda och ser mycket trovärdiga ut.

"Det lönar sig aldrig att logga in i sin egen nätbank via en länk, utan det är alltid bäst att logga in till sin bank via webbläsaren", säger Saxholm.