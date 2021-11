Nya begränsningar införs i Egentliga Finland – ökad belastning hotar snart kirurgin

Evenemang för över 50 personer blir åter förbjudna i Egentliga Finland. Genom att kräva covidintyg av deltagare kan begränsningen kringgås.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har beslutat att införa nya begränsningar för inomhusevenemang som ordnas inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Från och med tisdag är allmänna sammankomster i inomhusutrymmen med över femtio deltagare förbjudna. Förbudet gäller fram till den 16 december.

Allmänna julfester och övriga inplanerade evenemang med över 50 deltagare måste ändå inte ställas in. Genom att kräva covidintyg av alla deltagare behöver evenemangsarrangörer inte ta hänsyn till de nya begränsningarna.

Beslutet om de nya begränsningarna grundas på de stigande smittsiffrorna i området. Under den senaste veckan har epidemiläget försämrats ytterligare och incidensen har stigit till 216. Incidensen anger antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna.

Enligt regionförvaltningsverket finns nu en risk att det ökade trycket på sjukvården börjar hota den kirurgi som kräver intensivvård. Genom den nya sammankomstbegränsningen vill man trygga kapaciteten inom hälso- och sjukvården och möjliggöra en lyckad smittspårning.