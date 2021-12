Ny stängning kan vara förödande för Svenska Teatern: "Vi kan förlora 400 000 euro"

Onsdagens besked av regeringen om att kulturevenemang är tillställningar med låg risk betyder inte att kulturaktörerna kan andas ut. Lokala regionförvaltningsverken kan ge direktiv som kan stänga teatrar, biografer och konserthus. – Om vi är stängda till och med 10 januari innebär det en förlust på 400 000 euro för oss, säger Svenska Teaterns chef Joachim Thibblin.

På onsdagen informerade regeringen om att biografförevisningar, teaterföreställningar och konserter som har numrerade eller namngivna sittplatser kan arrangeras med att publiken visar upp covidintyg som hittills.

Regionförvaltningsverken runtom i landet kan ändå utfärda strängare bestämmelser som innebär att alla evenemang ställs in och inte kan arrangeras även om publiken visar upp covidintyg. I måndags meddelade Egentliga Finlands regionförvaltningsverk att covidintyget delvis läggs på hyllan och att alla publika sammankomster förbjuds över jul och nyår. Det innebär att också Åbo Svenska Teater ställer in sina föreställningar under mellandagarna.

Huvudstadsregionens coronagrupp vill att alla publikevenemang inomhus förbjuds från och med den 28 december. Svenska Teaterns chef Joachim Thibblin är mycket bekymrad över läget, trots att han är glad över att regeringen och THL betraktar teaterföreställningar som evenemang med låg risk.

– Vi får se vilka beslut som Regionförvaltningsverket fattar som berör oss. Vi förlorar bara på mellandagarna 200 000 euro och efter det ca 100 000 i veckan. Fram till 10 januari skulle det innebära över 400 000 euro, säger Thibblin.

Svenska Teatern har just kommit i gång med stora produktioner efter den senaste nedstängningen. Om en ny nedstängning blir aktuell måste teatern få ett klart besked om hur bortfallet av intäkter finansieras.

– För Svenska Teatern är tajmningen den värsta tänkbara. Vi väntar på vad vi ska informera personal och publik. Jag avslutade just Finlands teaterchefsförbunds möte där jag är ordförande. Oron är stor bland teatrarna och prislappen kan bli hög för samhället.