Ny skolattack i Nigeria

Omkring 30 studenter saknas efter att beväpnade män attackerat en skogsbruksskola i delstaten Kaduna i Nigeria.

Attacken mot The Federal College of Forestry Mechanization skedde sent på torsdagen, enligt delstatens säkerhetsansvarige Samuel Aruwan.

Enligt Aruwan räddade den nigerianska armén 180 personer under fredagens tidiga morgontimmar, men 30 studenter – både manliga och kvinnliga – saknas fortfarande.

Nordvästra och centrala Nigeria har de senaste åren drabbats av ett ökat antal räder från kriminella gäng, som bland annat genomför kidnappningar för att kräva lösesummor. Informationen kring dessa händelser är dock ofta bristfällig och motsägelsefull.