Ny rockklubb öppnas i Helsingfors i höst

Det blir nytt liv i Helsingfors rockklubbscen i höst då en ny klubb för en publik på 2 000 personer öppnas på Ärtholmen.

I maj upphör verksamheten för The Circus på Narinken i Kampen. Flera av The Circus spelningar i vår flyttas till en ny klubb som inleder sin verksamhet på Ärtholmen i höst. Tapahtumakeskus Telakka finns i en industribyggnad på Henry Fords gata 6. Fastigheten har främst använts av företag för olika evenemang, men nu blir det en rocklubb med ett större utrymme för 2 000 personer och två mindre utrymmen på drygt 100 kvadratmeter. Telakkas verksamhet ska ledas av Niko Hallamäki som nu är vd för The Circus.