Ny rekommendation: D-vitamin kan ge lindrigare corona

Nya forskningsrön visar att det finns ett samband mellan D-vitaminbrist och allvarlig lunginfektion orsakad av coronaviruset. Därför uppmanas nu i synnerhet äldre personer, mörkhyade och överviktiga att äta D-vitamintillskott.

D-vitamin påverkar människans immunförsvar och ger bättre motståndskraft. Nu finns det allt mer information om sambandet mellan D-vitaminbrist och allvarlig lunginfektion som orsakas av coronaviruset.

Under normala förhållanden är den nationella rekommendationen för D-vitamintillskott för personer under 75 år från oktober till mars 10 mikrogram per dygn och för personer över 75 år 20 mikrogram per dygn året runt.

På grund av coronaepidemin har Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt uppdaterat sina direktiv och rekommenderar ett D-vitamintillägg på 20 mikrogram per dygn för personer över 70 år och vuxna som bor i dygnetruntvård.

Dessutom rekommenderas 20 mikrogram per dygn för vuxna med mörk hud, eftersom mörkhyade vanligtvis utvecklar mindre D-vitamin än vita personer.

För personer som hör till någon av de nämnda grupperna och dessutom är överviktiga med ett viktindex på över 30, är den rekommenderade dosen ännu större, 50 mikrogram per dygn.

"Risken för en svår coronavirussjukdom ökar bland personer över 70 år. Därför rekommenderar vi att redan 70-åringar och specialgrupper under epidemin tar doser av D-vitamintillskott som är större än den nationella rekommendationen", säger biträdande överläkare Eeva Ruotsalainen, i ett pressutskick från sjukvårdsdistriktet.

Motsvarande rekommendationer har också getts av den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och den amerikanska expertorganisationen, American Institute of Medicine.

"I en nyligen publicerad undersökning rekommenderar de brittiska forskarna att man även i England tar i bruk rekommendationer som är större än de nuvarande doserna", säger överläkaren och endokrinologen Camilla Schalin-Jäntti, i pressmeddelandet.

D-vitamin bildas då huden utsätts för ultraviolett ljus. I Finland finns det tillräckligt med solljus för D-vitaminsyntesen från mars till oktober. D-vitamin fås också via maten, till exempel från D-vitaminberikade mjölkprodukter och fet fisk.