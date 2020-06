DO: Finland toppar europeisk statistik över rasism

Förra onsdagen samlades omkring 3 000 personer för att demonstrera mot rasism på Senatstorget. I dag publiceras en myndighetsrapport som slår fast att rasismen är utbredd i Finland – som hör till de länder i Europa där svarta möter mest diskriminering i vardagen.

Två av tre personer med afrikansk bakgrund har upplevt rasism i skolan. Nästan lika många anmäler ändå inte rasismen, för de tror inte anmälningen skulle få någon konkret effekt. Mer än var fjärde svarta person har upplevt fysiskt våld i skolan.

I högstadiet drabbades jag av en allvarlig depression.

Det är några av de siffror som en ny rapport från Diskrimineringsombudsmannen DO visar. DO lät svarta personer hösten 2019 besvara en enkät på webben, för att samla in vittnesmål om den rasism de utsatts för.

Maria Swanljung, kommunikationschef vid DO, är besviken över siffrorna.

– Men jag är ändå inte överraskad. Det som förvånade mig mest var att de som besvarade enkäten har upplevt rasism redan i så ung ålder i skolan. Det här visar att vi har mycket kvar att göra.

Hon tillägger att rapporten är i linje med vad tidigare forskning visat: Att Finland hör till de länder i Europa där svarta möter mest rasism i vardagen.

– Många tänker sig rasism som aggressiva påhopp på gatan. Men vi har en tydlig strukturell rasism som vi inte erkänner. Det handlar om mönster i arbetslivet och i vardagen, att svarta har sämre chanser att klara sig bra.

– Försök att som privilegierad låta bli att känna dig personligt förolämpad, säger Maria Swanljung på DO.

Det är lätt hänt att man slår ifrån sig den strukturella rasismen. "Det är i alla fall inte jag, utan någon annan, som gör sig skyldig till det." Men det är fel, enligt Maria Swanljung. Mönstren och fördomarna går igen överallt, hela tiden.

Den strukturella rasismen kan anta olika former, menar hon. Svarta flickor som besvarat enkäten har uppgett att elevhandledningen i skolan rekommenderat låglöneyrken för dem – som närvårdare. Och i arbetslivet är svarta personer överrepresenterade i just de branscherna.

Totalt 286 personer besvarade enkäten. Här är några röster som DO lyft upp i sin rapport:

"Lärarna har aldrig ingripit i rasism som pågått under hela grundskolan, utan har underskattat mina upplevelser under hela skoltiden. I högstadiet drabbades jag av en allvarlig depression. En orsak var rasism och att man inte ingrep i den."

"Jag har bara godtagit det, jag har aldrig anmält någon diskriminering som jag har upplevt."

Av rapporten framgår att i synnerhet strukturell rasism förekommer ofta. Det handlar om att i skolan och arbetslivet konstant ha sämre förutsättningar än den vita majoriteten.

"Under min karriär har jag nekats vissa förmåner, till exempel något så enkelt som fast arbete, trots att jag arbetat på samma företag i över tre år. Det värsta är tystnaden från kollegerna, som bara ser på från sidan utan att säga något", skriver en som besvarat enkäten.

DO anser själv att rasismen inte får passera obemärkt. I slutordet konstaterar myndigheten:

"Afrofobisk rasism och diskriminering är allvarliga samhällsproblem i Finland som måste identifieras och erkännas i högre grad än i dag. Utöver den här utredningen visar många undersökningar, kontakter med diskrimineringsombudsmannen och polisens hatbrottsstatistik att rasism är vanligt förekommande."

