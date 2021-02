Ny musikal med KAJ – humorgruppen hälsar publiken välkommen ombord på Botnia Paradise, Östersjöns billigaste kryssningsfartyg

"Vi finns här för att göra er resa så njutbar som möjligt. Buffén står dukad, tax-freen är välfylld och nattklubben väntar. Gör er redo att kasta loss med oss!" heter det i ett pressmeddelande från Wasa Teater på fredagen.

Riktigt ännu är det ändå inte dags att gå ombord. Premiär blir det enligt planerna den 18 september på Wasa Teater.

Men teatern höjer också ett varningens finger. Färjan är ett laglöst land där Finland möter Sverige och varje kryssning en livskris. Hänsynslöst prövar havet passagerare och besättningen i en värld av tango, schlager och heltäckningsmattor.

– Det är en väldigt rik och färgstark miljö, som ger många möjligheter till humor och dramatik och det finns ett stort mått av igenkänning, men också en slags förhöjd verklighet. Båtarna är ju det närmaste vi i Norden kommer Las Vegas. What happens in Vegas stays in Vegas – man har en genväg in i en viss galenskap, säger Axel Åhman i KAJ.

Förutom Åhman, består Humorgruppen KAJ även av Kevin Holmström och Jakob Norrgård och de har skrivit manus och musik. På scenen får de förstärkning av några av Wasa Teaters skådespelare samt gästartister. Regissör är Ida Kronholm, medan orkestern leds av kapellmästaren Ralf Nyqvist.

Teaterchefen Ann-Luise Bertell beskriver Botnia Paradise som en stor musikal med många medverkande.

– Ända sedan succén med Gambämark 2018 har vi väntat på en ny musikal av KAJ, och det är väldigt roligt att Wasa Teater nu kan erbjuda publiken något extra att se fram emot, säger hon i pressmeddelandet.