Ny miss för Eriksson – löper inte hinder i EM

VARJE hinderträning (och i princip alla tuffa banpass) i sommar har gått bra. Så pass bra att jag har varit inställd på att persa i sommar. Men från och med förra veckan gick kroppen i strejk. Andningen är katastrof, ryggen värker och benen klarar bara distanstempo. Jag har ingen aning om vad som är fel men tajmningen var den sämsta möjliga. ... Jag gjorde vad jag kunde idag men jag behövde inte mer än 100m för att inse att kroppen inte samarbetade alls. Men jag försökte ignorera det och köra ändå. Men det gick inte. Och det blir inte mer hinder i år nu. ... Jag ger 1500m en chans i helgen ändå. Men det krävs ett mindre mirakel för att få igång kroppen på så kort tid. Men det är dumt att inte ta chansen. ... Jag är sjukt ledsen över att det blev som det blev men påminner mig igen om hur otroligt lite jag har kunnat träna de senaste tre åren! Nu är jag äntligen hel igen och äntligen har jag chansen att få ett helt träningsår och då kanske jag äntligen kan göra mig själv rättvisa. Skam den som ger sig! ... Och med två år kvar till OS i Tokyo så är det ingen idé att stressa upp sig. ... Tack till alla er som är med mig även i motgång. Håll tummarna på lördag!

A post shared by Sandra Eriksson (@steeplesandra) on Jul 25, 2018 at 10:35am PDT