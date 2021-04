Ny "HIMYM" byter mamma mot pappa

Hilary Duff är klar för huvudrollen i en uppföljare till långköraren "How I met your mother", skriver Variety.

I den ny serien byts könsperspektivet och ska fokusera på hur Duffs karaktär berättar för sina barn hur hon träffade deras pappa. Titeln blir därmed "How I met your father".

Den nya serien ska utspela sig under 2021 men det är oklart hur mycket koppling till ursprungsserien den kommer att ha. Skaparna Carter Bays och Craig Thomas är dock med nu också.

"How I met your mother" visades i nio säsonger mellan 2005 och 2014. Hilary Duff är just nu aktuell i tv-serien "Younger", som är inne på sin sista säsong.