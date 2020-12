Ny handlingsplan för coronabekämpningen – skärpta åtgärder redan innan smittläget förvärrats

Basnivån:

Smittläget motsvarar situationen i Finland sommaren 2020. Epidemin växer inte, incidensen är låg.

Tidvis förekommande lokala och regionala smittkedjor kan kontrolleras. De exponerade kan huvudsakligen spåras och betydande spridning utanför kända kluster kan inte observeras.

De nya fallen är endera sporadisk enskild smitta eller konstateras huvudsakligen hos personer i karantän.

Accelerationsfasen:

Epidemin accelererar och den regionala incidensen är högre än basnivån. Flera lokala och regionala smittkedjor förekommer, liksom massexponering.

Det regionala antalet fall av smitta per 7 dygn är 10-15 per 100 000 invånare. Antalet fall under 14 dygn överstiger inte 25 per 100 000 invånare.

Antalet positiva tester är över 1 procent.

Smittkällorna är huvudsakligen spårbara och smittkedjorna kan avbrytas. Behovet av sjukhusvård kan mötas utan specialåtgärder.

Samhällsspridning:

Epidemins tillväxthastighet ökar ytterligare. Smittan sprids regionalt eller mer omfattande bland befolkningen. Smittspårningen försvåras.

Antalet fall under 7 dygn överstiger 15 per 100 000 invånare. Antalet fall under 14 dygn överstiger 25-50 per 100 000 invånare.

Andelen positiva tester är över 2 procent.

Under hälften av smittkällorna kan spåras. Behovet av sjukhusvård ökar och behovet av intensivvård förutspås öka.

Källa: Social- och hälsovårdsministeriet