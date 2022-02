Ny finländsk medalj i Peking – OS-brons till damlejonen efter stark insats

De finländska hockeydamerna såg till att det blev två finländska OS-medaljer under onsdagen. Damlejonen slog Schweiz med 3–0 i bronsmatchen.

Damlejonen avslutade en turbulent OS-turnering med bronsmedaljerna kring halsen. I bronsmatchen dominerade Finland stort men hade problem att hitta rätt.

Viivi Vainikka gav damlejonen ledningen i mitten av första perioden men efter det var det tvärtstopp i offensiven. Finland höll pucken, skapade en del chanser men var oerhört ineffektiva då de fick bra lägen. Skotten höll helt enkelt inte tillräckligt hög nivå.

Trots ett skottövertag med hela 34–9 stod det bara 1–0 på tavlan efter 40 minuters spel.

I början av sista perioden fick sedan schweizarna sin chans då Finland tog en utvisning för fel byte.

Men då damlejonen såg ut att kunna vara illa ute visade Sudsanna Tapani varför hon är en av de ledande spelarna i laget. Hon snodde pucken vid defensiv blålinje och satte fart mot det schweiziska målet. Hon hade Petra Nieminen med sig men valde att skjuta själv. Boxplaymålet gav damlejonen precis det andrum som behövdes

Finland gick in för att spela mycket fysiskt tufft mot de schweiziska storstjärnorna Lara Stalder och Alina Müller. Varje gång de finländska spelarna fick chansen klämde de till Stalder och Müller med tacklingar.

Det gav önskat resultat. Schweizarna såg stundtals frustrerade ut och lyckades inte producera på samma sätt som tidigare i turneringen.

Nelli Laitinen satte den sista spiken i den schweiziska kistan då hon sköt 3–0 i powerplay med drygt fem minuter kvar på klockan.

För damlejonens del är bronset ytterst välkommet. Laget har under den här säsongen vunnit brons både i VM och OS och ytterligare cementerat sin position som trea i världen bakom USA och Kanada.

Att göra det under de förhållanden som rått inför och under OS i Peking är väldigt starkt och visar att spelarna har en bra förmåga att fokusera på det väsentliga och prestera under press.

Många lag hade påverkats av att tränaren tvingats lämna laget mitt under en kort turnering. Också förhandssnacket som handlade om Pasi Mustonens beslut att inte ta med stjärnmålvakten Noora Räty till OS kunde ha fått något lag ur balans. Men det här finländska laget visade att de kunde växa under turneringen, att de kunde höja sin nivå och att de kunde lämna de externa faktorerna utanför rinken.

Anni Keisala visade i bronsmatchen att allt snack om att Noora Räty hade behövts i turneringen var onödigt. Keisala stod för flera bra räddningar i matchen och hörde till de bästa spelarna i matchen.

Damlejonen spelade inte en bländande hockey i turneringen och kom inte upp till sin maxnivå. Men laget spelade tillräckligt bra för att ta hem bronset. Och med tanke på hur bra USA och Kanada är i Peking hade ett Finland på maxnivå haft väldigt svårt att mäta sig med nordamerikanerna.

Nu nådde damlejonen maximalt resultat utan att nå maximal nivå.