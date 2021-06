Ny enkät: Bankerna räknar med ökad efterfrågan på företagslån

En konjunkturväxling är att vänta snart, förutspår finansbranschen.

Branschorganisationen Finans Finland förväntar sig en ökad efterfrågan på företagskrediter i sommar. Prognosen bygger på en bankbarometer som gjordes i slutet av maj och början av juni. Barometern förlitar sig på intervjuer med bankdirektörer.

Enligt barometern har bankerna beviljat fler företagskrediter i våras än under samma tidsperiod i fjol. Bankerna förutspår att utlåningen kommer att öka under sommaren. Över 60 procent av dem som svarade på enkäten förväntar sig en ökad efterfrågan på företagslån. 38 procent antar att företagen ansöker om lån för nya investeringar.

Enligt Finans Finland tyder det här på att ekonomin håller på att återhämta sig efter den värsta coronakrisen.

Även hushållen har lämnat in fler låneansökningar under det andra kvartalet än under motsvarande tidsperiod i fjol. Bankerna räknar med fler ansökningar för renoveringsprojekt, köp av bostäder och konsumtionsvaror i sommar.

Finans Finlands bankbarometer publiceras fyra gånger om året.