Ny dyster rekordsiffra för covid i Brasilien

Antalet dagliga dödsfall till följd av covid-19 fortsätter att öka i Brasilien. För första gången sedan pandemin startade har över 4 000 avlidna registrerats under ett dygn, då det på tisdagen rapporterades totalt 4 195 dödsfall.

En våg av den brasilianska virusvarianten härjar i landet och har satt sjukvården under mycket hård press. I mars avled det mer än dubbelt så många brasilianer med covid-19 än under landets näst dödligaste pandemimånad, juli 2020.

Men knappt hade mars hunnit utropas till en mardrömsmånad, innan de nya högre dödssiffrorna började rulla in. Den senaste veckan har i snitt drygt 2 700 dödsfall registrerats per dag i landet, den just nu högsta dagliga dödssiffran till följd av covid-19 i världen.

– Med hastigheten som vi vaccinerar just nu, 10 procent av befolkningen har fått sin första dos, så är det enda sättet att minska den extremt snabba smittspridningen att införa en effektiv lockdown i minst 20 dagar, säger Ethel Maciel, epidemiolog vid Espirito Santo-universitetet, till nyhetsbyrån AFP.

Nästan 337 000 människor har hittills avlidit i sviterna av coronaviruset i Brasilien, vilket är den högsta dödssiffran i absoluta tal efter USA.

Med sina 213 miljoner invånare befinner sig dock Brasilien fortfarande bakom länder som Tjeckien, Belgien, Storbritannien och Italien sett till andelen avlidna kopplat till befolkningsstorleken. Men 160 avlidna per 100 000 invånare har Brasilien nästan tio gånger så många dödsfall som Finland sett till ländernas storlek.