Ny dokumentär om Elton John på gång

En ny dokumentär om Elton Johns avskedsturné Farewell Yellow Brick Road är på gång.

Dokumentärfilmen Goodbye Yellow Brick Road: The final Elton John performances and the years that made his legend regisseras av RJ Cutler och Johns make David Furnish, skriver NME.

I dokumentären varvas inspelningar från turnén med tidigare osedda klipp från Elton Johns spelningar genom åren, dagboksutdrag och nutida filmsekvenser med hans familj och vänner.

Något premiärdatum för dokumentären är inte satt, men den väntas först släppas på bio för att sedan visas på Disney+.

Avskedsturnén markerar 74-årige Elton Johns pension från turnerandet efter mer än 50 år på vägarna. Elton John har uppträtt flera gånger i Finland, och tanken var att hans avskedsturné, som inleddes 2019, skulle göra två spelningar i Helsingfors i september 2021.

Det har tidigare rapporterats att konserten skjuts upp till 2023, men i vintras meddelades att Helsingforskonserterna ställs in helt och hållet, efter att man inte lyckats hitta nya passande datum. Publiken har uppmanats lämna tillbaka biljetterna.

2019 kom även musikalfilmen Rocketman som var en biografi över Elton Johns liv.

Avskedsturnén når Tele2 Arena i Stockholm den 7 och 8 juli 2023.