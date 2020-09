Ny dödlig attack i Moçambique

Minst två personer har omkommit i en attack av en jihadistisk grupp mot två lastbilar som fraktade människor i norra Moçambique. Ett större antal människor vårdas på sjukhus.

Fordonen var på väg från staden Parma mot gränsen till Tanzania och attentatet inträffade på vad som ansågs vara en säker väg.

– De färdades utan militär eskort då vi trodde att rutten var säker, säger en högt uppsatt militär i staden Palma till nyhetsbyrån AFP.

– Efter den här attacken kan vi förutsätta att vi är isolerade från resten av provinsen och landet. Just nu är den enda säkra vägen in eller ut ur Parma via luften.

Parma ligger vid Afungi-halvön där en av Afrikas mest påkostade naturgasanläggningar är belägen.

I augusti intog jihadister en strategiskt viktig hamn i norra Moçambique, Mocímboa da Praia, söder om Parma. Den stadens hamn är det främsta transportvägen för naturgasen.

Det extremistiska våldet i norra Moçambique har pågått sedan 2017, över 1 000 människor har mist livet i oroligheterna och 200 000 människor har enligt tidigare bedömningar flytt.