Ny arkivutredning om fånglägret i Hennala samlar information om inbördeskrigets offer – 1 200 dog i lägret

Närapå 1 200 fångar dog i fånglägret i Hennala i Lahtis under finska inbördeskriget. I en ny arkivutredning finns samlad information om de avlidna.

På beställning av Statsrådets kansli har Riksarkivet publicerat en arkivutredning om de personer som avled i fånglägret i Hennala i Lahtis 1918.

Utredningen publicerades på Riksarkivets webbplats på onsdagen. Den är skriven på finska.

Riksarkivet publicerade redan i november 2019 en nättjänst under namnet Sotasurmasampo. Via tjänsten hittas information om finländare som dött i krig under åren 1914-1922.

I slutet av 2019 beställde Statsrådets kansli ytterligare material som skulle ingå i nättjänsten. I beställningen ingick en fördjupad arkivutredning om hur många röda soldater som dog i fånglägret i Lahtis. Dessutom ville man förtydliga fångarnas dödsorsak och kartlägga eventuella uppgifter om var personerna är begravda.

Utöver nätpublikationen hittas den färska arkivutredningen även via nättjänsten Sotasurmasampo.

Fånglägret i Hennala i Lahtis användes från maj 1918 till november 1919. Som mest fanns det över 10 000 fångar i lägret.

Sammanlagt dog 1 167 personer i lägret, vilket motsvarar mer än var tionde fånge. Våren 1918 skedde en av inbördeskrigets största avrättningar då över 700 av lägrets fångar avrättades.