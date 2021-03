Nu ska Joe Biden sälja in sitt hjälppaket

Med nästa års kongressval för ögonen ger sig president Joe Biden och hans närmaste ut på turné.Syfte: att sälja in det enorma virushjälppaketet till USA:s befolkning.

Rundresan, som Vita huset döpt till "Help is here" (Hjälpen är här) inleds för Joe Bidens del med en tur till Delaware County i Pennsylvania under tisdagen. Senare i veckan låter han sig intervjuas i tv-programmet "Good Morning America" och på fredag besöker han och vicepresident Kamala Harris gemensamt Georgia. Harris tar själv dessförinnan en tur till Nevada.

Enligt Biden ser två av hans regerings mest centrala mål ut att ha uppfyllts den 25 mars: 100 miljoner utdelade vaccindoser och 100 miljoner direktutbetalningar till medborgare som finansieras av virushjälppaketet.

– Sprutstick i armar och pengar i fickor. Det är viktigt, säger Biden i ett kort tal i Vita huset på måndagen enligt The New York Times.

Han tillägger:

– Den amerikanska räddningsplanen utför redan det den skapades för att göra: att göra skillnad i människors vardag.

Presidentens ord kommer kort efter det att kongressens båda kamrar till slut gav grönt ljus för det 1 900 miljarder dollar tunga räddningspaketet, det sjätte i ordningen sedan coronaviruspandemin lamslog USA:s ekonomi.

Paketet, Bidens första signaturlagstiftning, innehåller bland annat arbetslöshetsunderstöd, satsningar på vaccin och smittspårning samt stöd till delstater och småföretagare. Virushjälp till skolor och skattelättnader för barnfamiljer finns också där – samt direktutbetalningar på max 1 400 dollar till nästan alla USA:s invånare.

Trots att stimulanspaketet är populärt bland allmänheten, uppemot 70 procent tycker det är bra enligt opinionsmätningar, röstade ingen av senatens republikaner för det. Detta eftersom de anser att paketet är för omfattande och kryddat med progressiva eftergifter.

Men den 70-procentiga populariteten hoppas Demokraterna och Biden kapitalisera politiskt på.

Demokraterna har i dagsläget minsta möjliga övertag i senaten, platserna är fördelade 50-50 och vicepresident Harris har utslagsrösten. Och i representanthuset har Bidens parti bara nio platsers övertag.

Det är väl känt att stödet för den sittande presidentens parti brukar minska vid det första mellanårsvalet efter tillträdet, då den politiska smekmånaden är över. Så var det för Bidens tidigare chef, Barack Obama. Demokraterna förlorade representanthuset vid kongressvalet 2010, efter att han drivit igenom ett jättelikt stimulanspaket efter bolånekrisen samt sjukförsäkringsreformen Obamacare.

I efterhand har Biden, som då var Obamas vicepresident, sagt att han inte tycker att tillräckligt mycket kraft lades på att förklara stimulanspaketet.

– Barack var så blygsam. Han ville inte, som han sa, ta ett segervarv, sade Biden nyligen enligt tidningen The New York Times.

Joe Biden vill göra annorlunda. Enligt medieuppgifter hoppas Demokraterna att räddningspaketet snarare hjälper partiet att vinna ytterligare kongressplatser 2022.

– Det här är absolut något jag kommer att kampanja på nästa år, sade exempelvis den demokratiske Georgiasenatorn Raphael Warnock nyligen om hjälppaketet.

Warnocks plats i senaten anses vara en av de mest sårbara. Men även i Pennsylvania och Nevada, andra delstater som Biden och Harris reser till, står demokratiska kongressledamöter inför tuffa utmaningar.