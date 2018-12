Nyårsfirande Nu rullar nyårsfirandet fram över världen – längst i väst firas det nya året in först i morgon klockan 14

Hamnen i Sydney i Australien lystes upp av ett färgsprakande fyrverkerihav. Bild: TT-AP/Brendan Esposito Sydney, Australien. Bild: AFP-Lehtikuva/Peter Parks Fyrverkerier från Sky Tower i Auckland i Nya Zeeland markerar starten på 2019. Bild: TT-AP/Doug Sherring

Ett halvt dygn före Finland har invånarna på de små önationerna Samoa och Kiribati i södra Stilla havet firat in det nya året. De var först in i 2019, och följs av Nya Zeeland, Australien, Japan, Indien och så småningom, flera timmar in på vår nyårsdag, går även amerikanska Wake Island in i det nya året.