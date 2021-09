Nu måste covidläkare i USA fatta svåra beslut

Covidsmittan skenar och krisläge är utlyst. Nu tvingas läkare i Idaho prioritera vilka patienter som får tillgång till respiratorer och annan livsuppehållande vård. Även andra delstater i USA rapporterar överfulla sjukhus och brist på personal.

– Det här är några av de sjukaste patienter jag tagit hand om, säger läkaren Robert Scoggins vid sjukhuset Kootenai Health i Coeur d'Alene i norra Idaho, till lokaltidningen Idaho Statesman.

– Det är obehagligt att se patienterna brytas ner. De är vad jag skulle beskriva som friska – vanliga, hälsosamma invånare från norra Idaho ... Patienter utan några betydande underliggande sjukdomar dör av deltavarianten.

Antalet människor som testar positivt för covid har ökat i elva veckor i rad i delstaten, som har bland den lägsta andelen vaccinerade i landet.

– 19 av 20 patienter som kommer in till sjukhuset är ovaccinerade. Det är så frustrerade att se, säger akutläkaren Jonathan Miller, som jobbar vid St. Alphonsus-sjukhuset i Boise, till public service-kanalen NPR.

Miller säger att de flesta läkare han känner är deprimerade, att det är svårt för dem att se ljuset i tunneln.

I förra veckan utlystes krisläge i norra Idaho, eftersom sjukhusen inte klarar att ta hand om alla coronaviruspatienter. Det beskrivs i medier som en sista utväg och innebär att all vård ransoneras, att väntetiderna blir långa och att vissa patienter behandlas i provisoriska sjuksalar i korridorer och klassrum.

Dessutom blir det upp till sjukhusen att fatta svåra beslut om vilka sjuka som får de åtråvärda intensivvårdsplatserna. Redan nu tvingas intensivvårdssköterskor ta hand om upp till sex patienter, till skillnad från det normala som är en säng per sköterska.

Idaho är långt ifrån den enda delstat som går på knäna. Texas, Missouri, Arkansas och Kentucky är några andra platser där sjukhusen är överfulla. Många av covidpatienterna är ovaccinerade och ångerfyllda, enligt medierapporter.

– Jag önskar att jag tagit vaccinet, säger tårfyllda 66-åriga Vera Middleton i Kentucky till nyhetskanalen CNN samtidigt som hon syrgasbehandlas.

Middleton säger att hon och maken skjutit upp sina vaccinationer och till slut beslutat sig för att strunta i dem – utan något egentligt skäl.

Parallellt har lokala konflikter brutit ut om såväl munskyddstvång i skolor som vaccin. Och den smittsamma så kallade deltavarianten slår hårt mot unga. Under den första veckan i september utgjorde barn nära 27 procent av de nya covidfallen, enligt en rapport från landets barnläkarförbund.

På nationell nivå ligger det genomsnittliga antalet nya fall per dygn nu på över 150 000 och antalet döda per dygn på över 1 000, enligt statistik från smittskyddsmyndigheten CDC. Det innebär att pandemin i princip är på samma nivå som i februari, då Joe Biden just tagit över som president efter Donald Trump.

Biden lanserade då en offensiv vaccinkampanj som till en början gick som på räls. Men sedan stannade den upp. I många delar av USA råder vaccinskepsis, i synnerhet bland personer som beskriver sig som politiskt konservativa och som anser att vaccin inte ska påtvingas människor av staten. I nuläget är 53 procent av befolkningen fullvaccinerad.

Spruttvivlet i kombination med den smittsamma deltavarianten anses ligga bakom den senaste tidens kraftiga uppgång i infektioner som plågar landet – och dess president.

– Om du bryter mot reglerna, var beredd att betala för det – och förresten, visa lite respekt, sade en uppenbart frustrerad president Biden i förra veckan i samband med att han lanserade en sexpunktsstrategi mot pandemin.

Den innehöll bland annat en uppmaning till företag med över 100 anställda att tvinga arbetstagarna att vaccinera sig eller covidtesta sig en gång i veckan. Utspelet om respekt riktade Biden till landsmän som vägrar bära munskydd.