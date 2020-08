Nu lanserar Biden sin parhäst

Demokraternas tilltänkte presidentkandidat Joe Biden har lovat att presentera sin vicepresidentkandidat i veckan. Efter sommarens intensiva protester mot rasism är bedömarna samstämmiga: det bör bli en kvinna från en minoritet.

Här är några av de hetaste namnen i spekulationerna just nu:

Val Demings, representanthusledamot från Florida, 63 år

Val Demings är kvinnan som växte upp under knappa förhållanden i Jacksonville i Florida och som blev den första i sin familj att ta en universitetsexamen. Hon jobbade för Orlandos poliskår i 27 år och skrev historia när hon 2007 blev dess första kvinnliga polischef. Svarta Demings, som också varit socialarbetare, valdes in i representanthuset 2016 och spelade en viktig roll i vinterns riksrättsprocess mot president Donald Trump. Hon beskrivs i medier som kompetent och hon kommer dessutom från en av de viktigaste vågmästardelstaterna – men bedömare har också ifrågasatt om hon står för nära det polisväsende som nu är under lupp.

Keisha Lance Bottoms, borgmästare i Atlanta i Georgia, 50 år

Juristen, tidigare domaren och lokalpolitikern Keisha Lance Bottoms har fått stor uppmärksamhet för sitt agerande under den senaste tidens protester mot rasism och diskriminering. Hon har fördömt plundring och våldsamheter som långt ifrån människorättskämpen Martin Luther Kings anda, men samtidigt hållit inspirerande tal riktade till demonstranterna. Den svarta fyrabarnsmamman har talat öppet om den oro hon känner för sina egna barn samt skarpt kritiserat president Donald Trump som någon som spär på motsättningar med rasistiska förtecken. Hon ställde sig tidigt bakom Joe Bidens presidentkampanj och har kampanjat för honom i södern.

Kamala Harris, senator från Kalifornien, 55 år

Kaliforniens tidigare chefsåklagare Kamala Harris har gjort sig känd för hårda utfrågningar av såväl ministrar som HD-domarkandidater i senaten. Harris valdes in i senaten 2016 och betonar ofta sin bakgrund inom rättsväsendet. Hon ses som progressiv, hon är för legalisering av marijuana och "förnuftiga vapenlagar" och hon förrättade Kaliforniens första vigsel av ett samkönat par när sådana giftermål blev tillåtna 2013. Under den tidiga valrörelsen gjorde Harris, som också var presidentaspirant, vissa utfall mot Joe Biden – främst med anledning av att han då sagt att han tidigt i sin karriär samarbetat med politiker som var för segregation. Men nu verkar stridsyxan vara nedgrävd. Harris har indisk-jamaicanskt påbrå och spås kunna locka många minoriteter till valurnorna.

Tammy Duckworth, senator från Illinois, 52 år

Krigsveteranen Duckworth förlorade båda sina ben under kriget i Irak och blev den första funktionshindrade kvinnan som valdes in i kongressen 2012. Efter att ha varit representanthusledamot i fyra år vann hon 2016 senatorsvalet i sin hemstat. 2018 skrev hon historia igen genom att bli den första sittande senatorn att föda barn. Det ledde till att senaten var tvungen att snabbehandla en regeländring som tillät att spädbarn fick tas in i senaten och ammas där. Statsvetaren Duckworth har tidigare jobbat för departementet för krigsveteraner. Hon har thailändskt och kinesiskt påbrå och är född i Singapore.

Susan Rice, tidigare nationell säkerhetsrådgivare, 55 år

Rice och Biden jobbade ofta tillsammans under Barack Obamas tid i Vita huset, då Biden var vicepresident och Rice först FN-ambassadör och sedan nationell säkerhetsrådgivare. Hon förekom också i spekulationerna kring vem som skulle ersätta Hillary Clinton när denna avgick som utrikesminister 2012, men Rice drog tillbaka sin kandidatur med hänvisning till kontroversen följde på den dödliga attacken mot USA:s konsulat i Benghazi i Libyen. Rice, som nu är styrelseproffs och gästforskare vid American University, hade ansvar för Afrikafrågor på utrikesdepartementet under Bill Clintons tid som president och ingick även i hans nationella säkerhetsråd. Rice har jamaicanskt påbrå och är välkänd inom Demokraterna, vilket är ett plus om hon utses till vicepresidentkandidat.

Elizabeth Warren, senator från Massachusetts, 71 år

Warren är förvisso vit – men hon var den sista kvinnliga presidentaspiranten att kasta in handduken i mars och hon är ohyggligt populär inom partiet, i synnerhet bland kvinnor. Den tidigare juridikprofessorn beskrivs ofta som en energisk "doer" som har förmågan att nå fram till människor. Hennes prioriterade frågor har länge varit kampen mot korruption, allmän sjukförsäkring och en hårdare reglering av finanssektorn. Ideologiskt står Warren betydligt längre vänsterut än den mittenorienterade Biden – vilket kan vara bra eftersom partiet måste få alla medlemmar till urnorna om Biden ska ha en chans att vinna valet.

Stacey Abrams, aktivist och tidigare delstatspolitiker från Georgia, 46 år

Abrams blev superkänd genom sin kampanj 2018 för att bli USA:s första kvinnliga svarta guvernör. Hon var en hårsmån ifrån att vinna valet i den konservativa sydstaten Georgia och har därefter grundat organisationen Fair Fight, som jobbar mot valfusk. I fjol höll hon Demokraternas svarstal på president Trumps State of the Union-tal. Vänsterliberala Abrams har en juristexamen från anrika Yale University och har varit minoritetsledare i Georgias delstatskongress, egenföretagare samt skrivit en serie romaner.

Bubblare: New Mexicos guvernör Michelle Lujan Grisham, Michigans guvernör Gretchen Whitmer och Wisconsinsenatorn Tammy Baldwin förekommer också i spekulationerna.