Nu lämnar Finland sitt långa 1900-tal och går in i en ny tid

2010-talet var mer omvälvande än något decennium under hela 1900-talet. Inte sedan 1890-talet har världen genomlevt en period som varit lika händelserik: – Vi befinner oss vid en vändpunkt, säger historikern Henrik Meinander.

Visste du att 1900-talet började redan 1890 och varade ända fram till nu, 31.12.2019? Att det världen upplever i kväll i praktiken är ett sekelskifte?

Så kan man tänka efter att ha läst en kommande bok av professor Henrik Meinander, där en av artiklarna bär titeln "Det långa 1900-talet" och analyserar den här perioden som en helhet. Förstås är uppställningen något av en tankelek, en blinkning till den brittiska historikern Eric Hobsbawm som lekte med tanken om "det korta 1900-talet".

Men där Hobsbawms korta 1900-tal beskriver perioden mellan första världskrigets utbrott 1914 och realsocialismens fall i Östeuropa 1991, fokuserar Meinander på de ekonomiska, teknologiska och politiska megatrenderna under de senaste 130 åren. Ur det här perspektivet är de blodiga världskrigen inte det mest väsentliga. Viktigare är de decennier då utvecklingen accelererade som kraftigast: 1890-talet, 1930-talet, 1970-talet och 2010-talet. Fyra språng som förändrade världen.

– Krigen är inte orsaker utan ska förstås som följder av utvecklingen, säger Meinander då vi slår oss ner i hans arbetsrum vid Unionsgatan för att tala om modernitetens historia. Och om dess framtid.

1890-talet utmynnar i första världskriget, 1930-talet utmynnar i andra världskriget, på 1970-talet inleds de ekonomiska och geopolitiska förskjutningar som 1989-1991 leder till realsocialismens fall och kalla krigets slut.

Och 2010-talet? Facit saknas.

Än så länge.

De fyra sprången karaktäriseras inte av enskilda händelser eller uppfinningar, utan snarare av att olika teknologiska, ekonomiska och politiska innovationer börjar samverka på nya, ibland motsägelsefulla, sätt. Meinander nämner den svenska ekonomihistorikern Lennart Schön som en inspirationskälla. Fransmannen och kapitalforskaren Thomas Piketty är en annan.

De fyra sprången kan också beskrivas som vågor av globalisering. Som exempel beskriver Meinander utvecklingen på 1890-talet då också Finland upplevde stora omvälvningar och en starkare uppkoppling till den globala ekonomin som i nordöstra Europa graviterade kring S:t Petersburg. Vid den här tiden hade många av 1800-talets vetenskapliga upptäckter och teknologiska innovationer hittat praktiska tillämpningar i samhället och näringslivet. Europas stamnät av järnvägar hade byggts ut. Elektriciteten, telefonin och explosionsmotorn var i antågande, medan exploateringen av utomeuropeiska kolonier skapade överskott i Europa.

– 1890-talet är också en vändpunkt för geopolitiken. Världsekonomin och teknologin integreras på ett nytt sätt och det sker ett skutt i produktiviteten.

Samtidigt har också den politiska kulturen mognat och ett civilsamhälle med yttrandefrihet och offentlig diskussion vuxit fram. Nu kan kraven på politiska rättigheter formuleras med större kraft än tidigare. De rider på samma våg som industrialismen.

– Man kunde säga att också senare under 1900-talet hänger förskjutningar i den politiska kulturen samman med att något verkligt revolutionerande sker i sättet att kommunicera, säger Meinander

På 1890-talet är det en ökande läskunnighet, en välmående tidningspress och en levande offentlighet, som i allt högre grad är tillgänglig också för arbetarbefolkningen. 1930-talet kännetecknas av radions genombrott, och den blir viktig för Hitler och nazismen. När kriget väl bryter ut utnyttjar såväl Mannerheim som Churchill radion för att mobilisera.

1970-talet är sedan årtiondet då tv-mediet får sitt genomslag, vilket Meinander skriver om i sin bok om 1968 som utkom under hösten.

– Tv:n började inreda våra hem. Antennuttagen bestämde var tv:n skulle stå, tv:n bestämde var soffan var placerad och med det flyttade samtalen bort från matbord och kök. Samtidigt började tv-programmen också ge rytm åt familjens vardag

– Det här är något som gäller ganska oberoende av om man är arbetarklass, medelklass eller överklass. 1968-69 fanns det en miljon tv-licenser, vilket innebar att en väldigt stor del av Finlands befolkning tittade på tv varje dag.

Samtidigt markerade 1970-talet också en tidpunkt då tilltron till välfärdsstaten stod på sin topp. Nu skulle den småningom börja avta, i takt med att inkomst- och förmögenhetsskillnaderna började öka igen, efter att ha minskat sedan första världskriget. Under 1970-talet är det inte bara världen som blir rörlig i tv-rutan, också kapitalet blir det.

Mycket talar för att också 2010-talet har varit ett språng, säger Henrik Meinander.

I vår nutida vardag kan det vara svårt att se skogen för alla trän, men tar man ett steg tillbaka ser man hur digitaliseringen i grunden revolutionerat medielandskapet: å ena sidan har sociala medier gjort var och en till publicist, å andra sidan har ett fåtal globala bolag tillgång till kraftfulla algoritmer och detaljerad data om miljarder användare.

Samtidigt har kapitalets rörlighet ökat ytterligare. Den absoluta fattigdomen i världen minskar, men den västerländska arbetar- och medelklassen upplever sig få en allt mindre del av kakan. Nya populistpartier firar framgångar i nästan alla demokratiska länder och USA:s president har genom sitt twitterkonto oredigerad direktkontakt med hela världen. Geopolitiskt har axeln mellan jätteekonomierna Kina och USA blivit den viktigaste, medan Ryssland står i offside: supermakten Sovjetunionen är ett minne blott. Också Europa söker sin roll, medan klimatförändringen utmanar den fossildrivna industrialismen.

– Vi befinner oss vid en vändpunkt. Förändringsprocesserna är till och med kraftigare än på 1930-talet eller 1970-talet, och lika kraftiga som på 1890-talet.

Att förutse framtiden är förstås alltid vanskligt, men just historikern har goda möjligheter att vara också framtidsforskare, säger Meinander.

– De fakta som finns på bordet är ju historiska fakta.

– Jag har ofta noterat att jag tänker materialistiskt som historiker. Jag är inte marxist, men man måste inse att det är strukturerna som styr och anger ramarna för vad som är möjligt.

Och, säger Meinander, sett till hur historien gestaltat sig under det långa 1900-talet, kommer de stora strukturella omvälvningarna under 2010-talet att prägla framtiden grundligt. Också institutioner vi tar för givna kan komma att omstöpas eller till och med gå under.

Det gäller nationalstaten.

Och det gäller den liberala demokratin.

– Man låter som en riktig domedagsprofet. Men vi västerlänningar vill gärna tro att den liberala demokratin är den statsform som alla människor på jorden en dag kommer att leva i och bejaka – men inget politiskt system är evigt.

– Det är den centrala frågan. Det är i den populisterna förskansat sig: de vill återvända till kalla krigets slutna nationalstater.

– Och samtidigt är det också sant att demokratin inte fungerat i någon annan form än i nationalstatens

För egen del hoppas Meinander på ett starkare och mer demokratiskt EU: med beskattningsrätt och ett parlament som utser och kan avsätta en övernationell regering. Det skulle inte bara ge EU möjligheten att agera mer kraftfullt, utan också skapa en arena som inte kan domineras av någon enskild nationalitet eller något enskilt nationalistparti.

Och EU är de facto inte alls så ineffektivt som många tänker sig, säger Meinander.

– EU har alltid snubblat framåt, men man klarade sig ur den svåra finanskrisen. Sen kom Ukrainakrisen och brexit, och i båda fallen lyckades EU överraska. Putin räknade med att splittra EU och britterna med en bra deal. Ingendera lyckades. I sådana här situationer har man förstått sin styrka.

– Jag tror inte det. Makthavarna i nationalstaterna kommer att hålla fast vid sin makt. Också tyskarna förstår att deras budgetöverskott skulle fördelas jämnare över Europa om det var en federation, liksom fransmännen förstår att det skulle omöjliggöra deras protektionism

– Jag tror att de teknologiska förändringarna är det stora skiftet. Nu upplever vi bara början. Och om det går som det gått under de senaste sprången så gynnas Nordeuropa av utvecklingen.

Såtillvida finns det framtidshopp. Meinander understryker att han inte är nationalekonom, men säger att statsskulden och de stora budgetunderskotten inte nödvändigtvis är ett reellt problem, om de envist låga räntorna fortsätter vara låga.

– Det sägs att det inte finns någon produktionsökning och att recessionen kommer – men inte har den kommit i Finland. Inte i Sverige, Danmark eller Norge heller. Det sker någonting just nu i våra ekonomier som varit svårt att förutse.

Däremot är det inte bara högerpopulister och -nationalister som utmanar demokratin. Tanken om att liberal demokrati i kombination med fri marknad är bättre på att producera välstånd och rationella beslut än andra system, blir allt mer ifrågasatt. Då befolkningen i USA och Brasilien vaskat fram ledare som förnekar klimatförändringen och många demokratier har svårt att fatta långsiktiga beslut, framstår systemets överlägsenhet inte längre som självklar.

– Om Kina lyckas bättre med sin ekonomi och med att hantera klimatfrågan – Kina har satsat massor på förnybar energi – så har det effekt på länder som står i valet och kvalet mellan olika system. Lockelsen att satsa på den energikrävande och frustrerande liberala demokratin minskar.

– Någonting måste ske för att den liberala demokratin ska överleva. Inte går något under på en natt men på några årtionden. Förutsättningarna är bäst i norra Europa, men inte är den här delen av världen isolerad. Bara i Finland och Sverige ser vi en klar skillnad i inställningen till just Kina. Man är mer inställsam i Finland och diskuterar ogärna mänskliga rättigheter.