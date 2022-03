Nu kommer mjölken gjord på potatis

Marknaden för växtbaserade mjölkersättare växer globalt, och nu finns ännu ett alternativ: svensk potatismjölk. – Potatisproteinet har många goda egenskaper, säger dryckens skapare Eva Tornberg.

Konsistensen är krämig, färgen lätt gulaktig och smaken rätt neutral.

Efter succén med havremjölken Oatly kommer ännu en växtbaserad mjölkersättare från Sverige – potatismjölken Dug. Båda produkterna har sitt ursprung i forskning vid Lunds universitet.

Potatismjölken har tagits fram av professor emeritus Eva Tornberg, som sedan början av 1970-talet forskat i livsmedel, bland annat i användningen av proteiner som emulgeringsmedel. Och just häri ligger hemligheten med Dug-mjölken, som är en emulsion av potatis och rapsolja.

En emulsion är en blandning av två ämnen som annars inte är lätta att blanda. Men Tornberg löste problemet, tog patent och startade Veg of Lund, företaget bakom potatismjölken.

Potatis innehåller 1,5–2 procent protein. Det är inte särskilt mycket, men enligt Tornberg är proteinet av god kvalitet för att vara vegetariskt. Det har en bra sammansättning av aminosyror – proteinets byggstenar – med en hög halt av leucin, som är en av de essentiella aminosyrorna. Det tas lätt upp av kroppen och kan jämställas med mjölk- och äggproteiner.

Enligt Tornberg har potatisproteinet dessutom bra funktionalitet, nämligen förmågan att bilda membran runt oljedroppar när man gör en emulsion.

– För att oljedropparna ska gå ihop måste man ha ett membran runt dem och för det kan man använda proteiner. Animaliska proteiner är bättre emulgeringsmedel än vegetabiliska och därför är det svårt att göra bra vegetabiliska emulsioner. Men potatisproteinet är ett undantag.

Enligt Tornberg kan man göra mjölkliknande drycker av många grödor bara man har en emulator för oljedropparna. Men flera faktorer talar till potatisens fördel: Dess protein är allergenfritt, till skillnad från till exempel soja och mjölkproteiner.

För att producera ett kilo potatis behövs 287 liter vatten, när motsvarande siffra för ett kilo ris är 2 500 liter och för ett kilo mandel 16 000 liter.

När det gäller markanvändning kan man skörda 40-60 ton potatis per hektar, men bara 4 ton havre per hektar. Koldioxidavtrycket från potatismjölken är ungefär en tredjedel av komjölkens och ligger på ungefär samma nivå som havremjölk.

– Potatis är världens fjärde största gröda efter ris, vete och majs, så tillgången är god, särskilt i våra länder.

Rapsoljan är hälsosammare än fettet i komjölken, bland annat tack vare sitt tioprocentiga omega-3-innehåll. Det här är positivt för veganer, som annars lätt har brist på omega-3 eftersom fisk är den främsta källan.

Företaget Veg of Lund grundades 2016 och noterades på börsens First North-lista för två år sedan. Största ägare är Eva Tornberg med drygt 10 procent av aktierna. Varumärket Dug är engelska och syftar på att gräva i jorden efter potatis. Produkten säljs för närvarande i Sverige och Storbritannien samt i via vissa nätbutiker. Bolagets kommunikationsavdelning uppger per e-post att fokus just nu är att tillgodose efterfrågan på nuvarande marknader, samtidigt som man utvärderar också andra marknader i Europa. Här är Finland mycket intressant, heter det i mejlsvaret.

I den internationella World Food Innovation Awards-tävlingen vann potatisdrycken i fjol första pris i kategorin för bästa allergivänliga produkter.

– Att försöka ta fram nya produkter är jättekul, men att sätta dem på marknaden är mycket svårare. Hela tiden krävs pengar. Marknadsföringskostnaderna är väldigt höga. Därför dominerar de stora tillverkarna, även om små och nya företag ofta är mer innovativa, säger Tornberg.

Hon säger att livsmedel länge styrts väldigt starkt av traditioner – det ska vara mammas köttbullar och inget annat.

– Men i och med de nya växtbaserade livsmedlen har det plötsligt blivit mycket lättare att forska fram nya produkter. Innovationer inom livsmedel har verkligen tagit fart de senaste åren.