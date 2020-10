Nu kan du rösta på coronaårets vardagshjälte – koras på svenska dagen

En jury har valt ut fem personer som alla har lyckats pigga upp sina medmänniskors vardag under det exceptionella året. Via Svenska Yles webbplats kan du rösta på din favorit.

På svenska dagen ska Svenskfinlands vardagshjälte under coronaåret 2020 koras.

Bakom idén står Folktinget, som anser att det exceptionella året inte kan få för mycket av positiva stunder och extra beröm.

I samarbete med Svenska Yle har Folktinget under hösten samlat in nomineringar för vem som varit den största vardagshjälten under det gångna coronaåret.

Tidigare under veckan slog juryn bestående av justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP), Åbo Akademis studentkårs styrelseordförande Matias Martelin och kocken Michael Björklund sig ned för att välja ut fem finalister.

De fem utvalda är Gun-Britt Lyngander som driver lanthandeln i Geta på Åland, Tomi Puikkonen som är krögare i Vanda, Susanna Isaksson som fungerar som lärare inom småbarnspedagogiken i Helsingfors, Sara Alavesa som är en inspiratör på en boendeenhet i Helsingfors och Daniela Strandberg som fungerar som lärare vid Malms skola i Pargas.

Fram till 6 november klockan 21 kan vem som helst nu rösta fram en vinnare via Svenska Yles webbplats. Vinnaren koras i den tv-sända svenska dagen-festen, som visas den 6 november med start klockan 19.50 Yle Fem och på Yle Arenan.

Folktingets informatör Stina Heikkilä säger att det varit en rörande och känslofylld vecka då hon fått ringa upp de fem finalisterna.

– Det har varit minst lika underbart för mig som för dem tror jag.

Hon säger att tanken med priset varit att lyfta fram specifikt personer som på gräsrotsnivå gjort vardagen lite ljusare då året i övrigt fört med sig många tunga stunder.

– Det är också så roligt att alla de fem kandidaterna representerar så olika slags goda gärningar i samhället, säger Heikkilä.