Nu kan arrangörer ansöka om evenemangsgaranti

Fram till den 15 juni sker ansökan om evenemangsgaranti med en pappersblankett. Därefter öppnas en ny nätbaserad tjänst.

Den första juni öppnade ansökan om evenemangsgaranti. Evenemangsgarantin är en ny metod för att trygga evenemangsarrangörers verksamhetsmöjligheter i coronatider.

Evenemangsgarantin går ut på att arrangörer har möjlighet att få ersättning för sina faktiska kostnader om ett evenemang ställs in eller begränsas kraftigt på grund av epidemin.

Garantin gäller allmänna evenemang med minst 200 deltagare. Evenemangen ska ordnas 1.6-7.12.

Arrangörerna ansöker om evenemangsgaranti hos Statskontoret.

Ansökan sker i två steg. Ansökningstiden för själva evenemangsgarantin är 1.6–21.8.2021. Ersättningen som baserar sig på evenemangsgarantin söks sedan separat. Ansökningstiden för ersättning är 15.9–7.12.2021.

Under de två första veckorna sker ansökan med en pappersblankett som kan beställas via Statskontorets webbplats. Från och med den 15 juni sker sedan ansökan via en nätbaserad tjänst.