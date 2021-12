Nu har Viking Glory startat sin långa sjöresa mot Finland – beräknad hemkomst om fem veckor

Viking Lines nya flaggskepp, kryssningsfartyget Viking Glory, har svängt fören mot hemmahamnen Åbo. Med på resan från Xiamen i Kina finns befälhavaren Ulf Lindroos och hans besättning på fyrtio personer. Sjöfärden beräknas ta knappt fem veckor och går via Suezkanalen, Medelhavet och Gibraltarsundet.

Viking Glory har i dag kastat loss från Xiamen i Kina för att segla över de sju haven till Finland och hemmahamnen i Åbo. Fartyget går under finsk flagg och uppe på kommandobryggan står befälhavaren Ulf Lindroos. Han har planerat rutten som går via många av världens mest kända farleder: över Indiska oceanen, via Suezkanalen till Medelhavet, runt Gibraltar och norrut mot Östersjön via de danska sunden. Fartygets marschfart blir i snitt 16 knop.

"Glorys hemresa är en spännande och speciell arbetsuppgift som har krävt omsorgsfull planering och specialarrangemang. Under resans gång stöter vi på varierande väderförhållanden. En lång sjöresa är också i övrigt utmanande, men vi har erfarna seglare med oss ombord. Säkerhet och ekonomi utgör ramarna för ruttplaneringen", säger Ulf Lindroos i ett pressmeddelande.

Han har med sig en besättning på 40 personer och längs med resan stiger även underleverantörer på.

"Vi har väntat ivrigt på att få ta hem Glory. De ivrigaste av oss packade sina resväskor redan ett par veckor före avresan och förde bagaget till varvet för förvaring. Intresserade passagerare skulle också ha funnits, men vi kunde inte ta med dem eftersom vi kommer att bygga och färdigställa saker under resans gång", berättar Ulf Lindroos.

Sedan Viking Glory sjösattes i januari vid varvet i Kina har fartyget genomgått två krävande testkörningar, där man kontrollerade att fartygens system fungerar under verkliga förhållanden.

Under det första sjöprovet i juni testades bland annat fartygets manövreringsförmåga, livbåtar och brandlarm. Under den andra testkörningen kontrollerades bland annat maskinsystemen och drivkraften.