Nu behövs frivilliga som assisterar vid vaccineringen

Coronaepidemin har inneburit nya behov också för frivilliga insatser. I våras byggde Röda Korset upp fältsjukhus, i vinter har frivilliga assisterat i smittspårningen och nu behövs folk som kan hjälpa till vid vaccineringarna.

Då Röda Korset började utbilda frivilliga för smittspårning var Kalle Kivimaa en av dem, och då frivilliginsatsen i smittspårningen nu upphör assisterar han vid vaccineringar i stället.

– All hobbyverksamhet ligger ju på is, och det är trevligt att kunna göra någonting vettigt och hjälpa till. Jag har varit aktiv inom Röda Korsets frivilligverksamhet länge, så det har fallit sig naturligt att vara med nu också, säger Kivimaa.

Den här veckan väntar två fyratimmarsskift vid vaccineringsstationen i Hagalund i Esbo. Då fungerar Kivimaa och de andra frivilliga som vägvisare för dem som söker sig till vaccineringarna, och de är också med som psykologiskt stöd den stund de vaccinerade ska stanna kvar efter injektionen för att försäkra sig om att ingen allergisk reaktion uppstår.

– Vi finns där som ett lyssnande öra vid behov. Mest har det varit positiva känslor som kommer fram, lättnaden ligger på ytan och många vill prata om hur skönt det är att man nu är ett steg närmare normaltillstånd och inte behöver vara så rädd längre. Det är bra att stödja också de här känslorna, det är inte alltid lätt för oss finländare att tala om positiva saker, säger Kivimaa.

Röda Korset söker frivilliga som kan assistera i samband med coronavaccineringarna. Frivilliga behövs på flera håll i landet. Uppgifterna handlar bland annat om att hjälpa dem som kommer till vaccinering att hitta rätt och att finnas som stöd vid behov efter vaccineringarna. Det krävs ingen hälsovårdsutbildning för uppgiften, men man kan inte höra till en riskgrupp och därmed inte heller vara 70 år eller över. Man ska inte heller befinna sig i någon form av kris själv. Alla frivilliga utbildas för uppgifterna, och man arbetar inte ensam. Röda Korset har också utbildat frivilliga för smittspårningsuppgifter, men den här verksamheten ligger nu på is. Också här gäller samma begränsningar kring riskgrupper eftersom de frivilliga inte kunnat utföra arbetet på distans. I Vanda har Röda Korset bistått staden med frivilliga som utbildats i att ge information till stadsborna om coronaviruset, smittrisker och vaccineringar på 20 olika språk. De finns ute på stan sedan i fredags.

Under vintern har Kivimaa också assisterat smittspårningen, då Helsingfors och Vanda anlitat Röda Korsets frivilliga för vissa uppgifter. Nu har städerna ändå beslutat lägga frivilligverksamheten på is för smittspårningens del, eftersom man anser att processerna är smidigare då jobbet sköts av anställda som har rätt att föra in uppgifter direkt i patientregistren.

Det är ändå möjligt att det kan behövas frivilliga också i de här uppgifterna igen ifall smittläget förvärras, men just nu ligger huvudfokus på vaccineringarna.

– För tillfället har vi fått förfrågningar från eller bistår redan med vaccineringarna på ett trettiotal orter, bland annat i städerna i huvudstadsregionen. För den här uppgiften behövs nu fler frivilliga, säger Niina Hirvonen, som koordinerar coronahjälpverksamheten vid Röda Korset.

Alla intresserade intervjuas och får utbildning för de aktuella uppgifterna. Ett frivilligskift räcker fyra timmar, och så länge måste man orka stå vid behov, men annars krävs inte några specialfärdigheter.

– Man ska ha en vilja att hjälpa förstås och vara bra på att möta andra människor. Och så ska man inte själv höra till en riskgrupp, säger Hirvonen.

Det betyder också att man ska vara under 70 år gammal. Kalle Kivimaa har ändå inte upplevt att frivilliginsatserna inneburit någon risk för honom själv.

– Säkerheten beaktas noga och kanske bättre än man gör i vardagslivet i övrigt, till exempel vid butiksbesök.