Nu behandlas coronapatienter med ebolamedicin

Ett läkemedel som ursprungligen utvecklades för att tackla blödarfebern ebola testas nu bland annat i Sverige på svåra fall av covid-19. Provrörsresultat väcker ett visst hopp, men frågetecknen är många.

I Sverige har svårt sjuka coronapatienter för första gången behandlats med det experimentella läkemedlet Remdesivir, rapporterar flera svenska medier.

Det handlar om en medicin som från början var avsedd för att stävja den katastrofala ebolaepidemin i Västafrika för några år sedan. Men trots att det amerikanska läkemedelsbolaget Gilead Sciences satsade stort på utvecklingen hade medicinen inte önskad effekt.

Därför godkändes medicinen inte heller av myndigheterna. Men nu ges Remdesivir med specialtillstånd en chans att gå i närkamp med coronaepidemin i stället.

Blödarfebern ebola är visserligen en alldeles annorlunda och mycket dödligare sjukdom än covid-19. Men båda är RNA-virus som Remdesivir är utvecklad för att stoppa.

– Remdesivir angriper inte själva viruset, utan dess kopieringskedjor. Provrörsresultat har visat att läkemedlet har en viss effekt på coronaviruset. Det är ett verktyg värt att testa, säger Olli Vapalahti professor vid avdelningen för virologi vid Helsingfors universitet.

En fördel med läkemedlet är enligt Vapalahti att man redan hunnit testa det på människor i samband med ebolaepidemin. Då framgick det att medicinen åtminstone är tillräckligt trygg.

– Att pröva mediciner som redan finns är i det här läget bland det bästa man kan göra. Att utveckla nya läkemedel är alltid en längre process, säger Vapalahti.

I Kina har man testat hiv-mediciner på coronapatienter. Samtidigt jobbar läkemedelsbolag världen över för högtryck för att få fram ett vaccin. Prognoserna varierar stort, men hälsovårdsmyndigheter bedömer ändå att det kan dröja ett år innan ett vaccin kommer ut på marknaden.

Också kring Remdesivir är frågetecknen betydligt fler än utropstecknen. Det finns inga bredare studier av hur verksam medicinen är mot covid-19.

– Även om också kliniska tester skulle ge bra resultat, vilket ännu verkar oklart, är problemet med en sådan här medicin att den inte nödvändigtvis hjälper i det akuta skedet. Erfarenhet av influensamediciner visar att de inte gör nytta om behandlingen inleds mer än två dagar efter att man blivit sjuk, säger Vapalahti.

Remdesivir är enligt Vapalahti också en förhållandevis dyr specialmedicin.

– Jag tror ändå att man i det här läget skulle finna en lösning om det visar sig att medicinen hjälper, säger han.

I Sverige har ett så kallat compassionate use-program inletts av tillverkaren vilket innebär att substansen kan ges på humanitär grund när inga andra läkemedel finns.

Världshälsoorganisationen WHO har uttalat sig hoppfullt om medicinens potential. Epidemiologen Bruce Aylward vid WHO sade nyligen att det "just nu bara finns ett läkemedel som vi tror kan ha verklig effekt, och det är Remdesivir".

Källor: www.statnews.com, www.tiede.fi, TT.