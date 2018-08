Nu avgörs framtiden för hundhuset i Esbo

Den lilla, hemlösa hanen Herkko är fortfarande mycket skygg. Sakta men säkert har han kommit ut ur sitt skal under sin tid på hundhuset och litar redan på ledande djurskötare Anette Kare. Bild: Cata Portin

Helsingfors djurskyddsförenings fortsatta verksamhet avgörs i dagarna. Efter år av turbulens med inflammerat arbetsklimat och oklarheter kring förvaltningen av miljonegendomen är man trots samarbetsförhandlingar och saneringar hoppfull inför framtiden. Det akuta är att hitta ett nytt hundhus för föreningens omhändertagna fyrbenta vänner.

Nästa veckas torsdag ska resultatet av djurskyddsföreningen Hesys samarbetsförhandlingar klarna. Samarbetsförhandlingarna gäller föreningens loppmarknad i Hagnäs och hundhuset i Esbo. Totalt berörs åtta anställda: tre på loppmarknaden och fem på hundhuset. Hundhusets verksamhet kan komma att fortsätta på ny adress, men först måste hunden Riikka och hundhusets åtta andra hundar hitta nya hem.

Flagande målfärg, slitna ytor, trånga utrymmen och hala golv. Då HBL besöker det 1963 byggda huset i Esbo, blir det snabbt klart att det inte är i optimalt skick. Så har det också tjänat sitt syfte som Helsingfors djurskyddsförenings hundhus i nästan 20 år.

Till huset, vars adress av säkerhetsskäl är hemlig, kommer cirka 25 hundar varje år.

– En del av hundarna kommer till oss av sociala skäl – det kan handla om att ägaren avlidit, hamnat i fängelse eller tagits in för vård. En växande andel hundar kommer också hit som en följd av att de omhändertagits av myndigheterna till exempel om ägaren inte kunnat ta hand om dem eller kanske åkt fast för att ha brutit mot sitt djurhållningsförbud, berättar föreningens verksamhetsledare Pirjo Onza.

Av de nio hundar som för tillfället bor på hundhuset är endast blandrasen Riikka hittehund.

– Riikka har nu bott här i en månad. Hon är riktigt ljuvlig! Vi hoppas att vi hittar ett nytt permanent hem åt henne snart, säger hundhusets ledande djurskötare Anette Kare.

Det var för drygt en vecka sedan som Hesy inledde samarbetsförhandlingar som berör bland annat hundhuset i Esbo. Enligt föreningens styrelse utgör huset en allvarlig säkerhetsrisk för både de anställda och för hundarna som bor där.

– De här utrymmena är inte bra med tanke på hundarna. Logerna är för små och vi är ofta tvungna att säga att vi inte kan ta emot hundar som är större än 30 kilo. Det finns helt enkelt inte plats för stora hundar, säger Kare som jobbat på hundhuset i nästan 20 år.

Verksamheten ska ändå inte upphöra helt. Hesy har redan i många års tid drömt om ett större djurskyddscenter och tanken är att hundarna i stället kunde tas om hand där.

Centret existerar ändå inte ännu. Därför måste hundhusets hundinvånare först få nya hem. Hesy har gett offert på en potentiell byggnad, men inväntar nu lov av Helsingfors stad innan planerna kan framskrida.

Utöver hundhuset och dess anställda berör samarbetsförhandlingarna föreningens loppmarknad i Hagnäs och personalen där. Loppmarknaden, som Hesy drivit i ett år, har med undantag av den första månaden gått med omkring tretusen euro i förlust varje månad.

Djurskyddsföreningen har under de senaste åren överskridit nyhetströskeln med mindre smickrande rubriker. Det har handlat om inflammerat arbetsklimat, mobbning och ekonomiska oklarheter.

– Vi hade en del problem som berodde på att en närvarande ledning saknades, men situation är mycket bättre i dag, säger Onza.

– Det är sant att Hesy har en miljonegendom, men vi har också miljonutgifter. Just nu går verksamheten på förlust. Samarbetsförhandlingarnas syfte är att se till att förlustbringande verksamhetsformer ses över. En stor del av vår verksamhet finansieras med testamenterade medel och vi måste trygga att verksamheten kan fortsätta också de år vi inte får in medel via testamenten, säger Onza.

Kritik har också riktats mot att föreningen under pågående samarbetsförhandlingar rekryterar ny personal. På rekryteringssajten te-tjanster.fi finns i skrivande stund tre positioner lediga på Hesy.

– Trots att vi samarbetsförhandlar måste vi säkra att vår verksamhet fortsätter. Någon måste ta hand om djuren. Vi har till exempel personal som slutar och sommararbetare vars kontrakt upphör. Om samarbetsförhandlingarna resulterar i att hundhuset och loppmarknaden stängs är det alldeles klart att vi i första hand erbjuder arbete åt den personal vars jobb eventuellt försvinner.

Hundhuset har aldrig haft brist på hemlösa hundar och sett till statistiken är ingen ändring att vänta på den fronten.

– Antalet omhändertagna hundar har ökat märkbart, det syntes särskilt åren 2016–2017. Förut var majoriteten av hundarna som kom till oss hittehundar och en liten del omhändertagna. Nu är största delen omhändertagna, säger Kare.

I dag verkar många också skaffa sig husdjur på alltför impulsiva grunder, vilket oroar både Kare och Onza. Ett dystert fenomen de har iakttagit är att allt fler redan på våren tar kontakt med föreningen för att de vill bli av med sitt husdjur, eftersom de inte hittat en skötare för semestern.

– Människor borde inse att ett husdjur ändrar på vardagen totalt. Många verkar inte tänka på att ett husdjur binder en för hela djurets liv, vilket kan vara till exempel 15 år framåt, säger Onza.