Nu är hon här – i dag bjuder vi på luciastämning

I dessa tider där rekordmånga människor sitter isolerade hemma, antingen i karantän eller av rädsla för att smittas av coronaviruset, behövs lucia mer än någonsin.

Inled luciadagens firande med den här fina videon från Svenska samskolan i Tammerfors, som firar sitt 125-årsjubileum i år. Då skolhuset invigdes var det just lucia som förgyllde festen.

Det är tomten Tilda och hennes klasskamrater i femman som står för luciatåget och sången. Bakom genomförandet står musikläraren Lisbeth Nyström.

– Jag tror inte jag någonsin under mina närmare 30 år som musiklärare haft en lågstadieklass som sjunger så här fint i stämmor. Bara tre elever spelar på konservatoriet, men alla är intresserade och engagerade på musiktimmarna, dessutom är de alla så positiva och kreativa och vill uppträda, berättar Nyström för HBL.

Eleverna har själva fått önska vad de vill spela i luciavideon.

– Kontrabasisten, metallofonisten, kongatrummisen, triangelisten och Kontraxylobit-spelarna har tränat i några veckor på sina instrument på lätta arrangemang jag gjorde. Under en skoldag bandade vi in såväl sång som instrument i musiksalen. Min vän Pasi Sinivuori mixade sen musiken och under två timmar i skolan filmade vi videon.

Klockan 17 är det dags för Finlands lucia Ingrid Enckell att krönas i Domkyrkan i Helsingfors. Den sändningen ser du direkt här:

Vill du veta hur Ingrid Enckell förbereder sig inför kröningen kan du följa med hennes dag på livebloggen här på HBL.fi. Den hittar du via den här länken eller längst ned i artikeln.

Luciamorgonen som Svenska Yle sänder kan du följa med här. Finlands Lucia uppträder ungefär klockan 9.10.

Tidningen Östnyland bjuder på följande luciahälsning, där fjolårets luciatrio, lucia Lisa Rönnberg och tärnorna Elvira Illman och Matilda Klemets sjunger sina favoriter bland de stämningsfulla julsångerna.

Från Esbo kommer den här hälsningen där Esbo lucia, Esbo Arbis och Esbo spelmanslag slagit samman sina krafter för att hälsa alla en god jul och ett gott nytt år 2021!

