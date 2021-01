Nu är det möjligt att göra coronatest vid Helsingfors hamnar

Vid båtterminalerna på Skatudden, Västra hamnen och i Nordsjö finns det sedan i dag, onsdagen, coronatestningsfaciliteter.

Från och med onsdagen tillåts endast oundvikliga resor in i landet. På de här nya teststationerna i hamnarna erbjuds alla inresande möjligheten att testa sig samt coronarådgivning.

De nya restriktionerna innebär att alla inresande bör uppvisa antingen bevis på att de haft coronaviruset under det senaste halvåret, ett negativt test taget under de senaste 72 timmarna eller en testbokning via Finentry-tjänsten. Dessutom rekommenderas en 14 dagars karantän för personer som reser in från ett land som under de två senaste veckorna har haft över 25 fall per hundratusen invånare.

Den frivilliga karantänen kan förkortas med att göra två coronatester. Testningen förenklas nu i och med att det finns en teststation vid hamnarna där det första testet kan genomföras. Det andra testet ska genomföras inom 72 timmar efter ankomst.

Om resenären inte genomför testet i hamnen ska personen boka ett annat test inom ett dygn efter ankomst.

"Vi vill förhindra att coronaviruset sprids via sjöfartstrafiken till Finland och Helsingfors. Testning och rådgivning i passagerarhamnar är en viktig del av huvudstadens hälsosäkerhet under coronaperioden", säger Leena Turpeinen, direktör för Helsingfors stads hälsovårds- och missbrukartjänster i ett pressmeddelande.