Nu är det klart: Regeringen återinför småbarnspedagogik för alla barn

Regeringen lämnade på måndagen in ett lagförslag om att återinföra småbarnspedagogik för alla barn.

Ett av regeringens mål har varit att ändra lagen om småbarnspedagogik så att den subjektiva rätten till småbarnspedagogik återinförs. Nu har regeringen lämnat in en proposition.

Under förra regeringsperioden begränsades barns rätt till småbarnspedagogik till 20 timmar per vecka. Då inverkade föräldrarnas arbetssituation på rätten till småbarnspedagogik. Enligt den proposition som regeringen lämnat in ska rätten till heldagsvård inte påverkas av huruvida föräldrarna jobbar eller studerar.

– Åtskilliga undersökningar och internationella jämförelser har visat att småbarnspedagogik av god kvalitet har en positiv inverkan på barnens framtida skolgång och studieframgångar och på hur de klarar sig i samhället, skriver Undervisnings- och kulturministeriet i ett pressmeddelande.

De nya lagarna är tänkta att träda i kraft den 1 augusti 2020.